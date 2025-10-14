https://ria.ru/20251014/kuzbass-2048122302.html
ФСБ задержала в Кузбассе наркодилера, курируемого украинским сообществом
В Кузбассе задержали наркопроизводителя с 38,6 кг мефедрона
БАРНАУЛ, 14 окт - РИА Новости. Производителя наркотиков, деятельность которого была налажена украинским преступным сообществом, задержали в Кемеровской области, у него изъяли мефедрон общим весом свыше 38,6 килограммов, рассказали РИА Новости в управлении ФСБ по региону.
"УФСБ России
по Кемеровской области
- Кузбассу пресечена противоправная деятельность члена межрегиональной преступной группы, в которую входили представители Кемеровской и Новосибирской областей
, Алтайского и Красноярского краев
, причастного к производству синтетических наркотиков, налаженному украинским организованным преступным сообществом, в целях последующего сбыта на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что один из участников группы, житель Кемеровской области, был задержан непосредственно в момент синтеза наркотиков.
"В помещении нарколаборатории изъято наркотическое средство мефедрон общим весом свыше 38,6 килограмма, а также свыше 1,5 тонн прекурсоров, реактор и иные предметы, необходимые для производства наркотиков. Злоумышленник задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечают в управлении.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств).
"Всего с начала года органами безопасности прекращена деятельность трех лабораторий по производству наркотических средств. Из незаконного оборота изъято свыше 88,5 килограммов наркотических веществ растительного и синтетического происхождения, 3,8 тонны прекурсоров", - подчеркнули в УФСБ.