ФСБ задержала в Кузбассе наркодилера, курируемого украинским сообществом

БАРНАУЛ, 14 окт - РИА Новости. Производителя наркотиков, деятельность которого была налажена украинским преступным сообществом, задержали в Кемеровской области, у него изъяли мефедрон общим весом свыше 38,6 килограммов, рассказали РИА Новости в управлении ФСБ по региону.

Отмечается, что один из участников группы, житель Кемеровской области, был задержан непосредственно в момент синтеза наркотиков.

"В помещении нарколаборатории изъято наркотическое средство мефедрон общим весом свыше 38,6 килограмма, а также свыше 1,5 тонн прекурсоров, реактор и иные предметы, необходимые для производства наркотиков. Злоумышленник задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечают в управлении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств).