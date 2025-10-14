Кондратьев поручил отремонтировать Дом культуры в Гулькевичском районе

КРАСНОДАР, 14 окт - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на личном приеме граждан поручил краевому минкультуры капитально отремонтировать сельский Дом культуры в Гулькевичском районе, об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

"Вениамин Кондратьев поручил капитально отремонтировать сельский Дом культуры в Гулькевичском районе. Такое поручение губернатор дал краевому минкультуры во время личного приема граждан", - говорится в сообщении.

С просьбой привести в порядок местный ДК к главе региона обратилась жительница села Майкопского. Она рассказала, что капитального ремонта в стенах учреждения не было около 50 лет, а косметический ситуацию не поправил.

"В хуторах, поселках и станицах дома культуры всегда были главным местом для встреч, праздников и совместного отдыха жителей. Они сближают людей по интересам, хранят историю, наши казачьи традиции, развивают культуру, создают атмосферу единения. Сегодня особенно важно передать эти ценности следующим поколениям. В Доме культуры должна кипеть жизнь. Если здание в плохом состоянии, его проще и разумнее привести в порядок сейчас, чем потом полностью восстанавливать", - сказал Кондратьев на личном приеме граждан, его цитирует пресс-служба.

Как отмечается, исполняющий обязанности министра культуры края Виктория Лапина подтвердила, что построенное в 1959 году здание остро нуждается в капремонте. Сейчас там планируется ремонт фасада и кровли, обновление внутренних помещений и инженерных коммуникаций.

Вениамин Кондратьев поручил провести работы в течение 2026 года.