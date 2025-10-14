Рейтинг@Mail.ru
Кондратьев поручил отремонтировать Дом культуры в Гулькевичском районе - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Краснодарский край
 
17:54 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/kultura-2048235095.html
Кондратьев поручил отремонтировать Дом культуры в Гулькевичском районе
Кондратьев поручил отремонтировать Дом культуры в Гулькевичском районе - РИА Новости, 14.10.2025
Кондратьев поручил отремонтировать Дом культуры в Гулькевичском районе
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на личном приеме граждан поручил краевому минкультуры капитально отремонтировать сельский Дом культуры в... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T17:54:00+03:00
2025-10-14T17:54:00+03:00
краснодарский край
происшествия
гулькевичский район
краснодарский край
вениамин кондратьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743558839_0:41:3072:1769_1920x0_80_0_0_f3fceda46d710b78102504cb3a7f40c3.jpg
https://ria.ru/20251013/programma-2048033039.html
https://ria.ru/20251013/turmarshrut-2048034283.html
гулькевичский район
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743558839_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9bbac548568543dd229f64fff8f52a13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, гулькевичский район, краснодарский край, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Происшествия, Гулькевичский район, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
Кондратьев поручил отремонтировать Дом культуры в Гулькевичском районе

Кондратьев поручил отремонтировать Дом культуры в Гулькевичском районе Кубани

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПокраска стены
Покраска стены - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Покраска стены. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 14 окт - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на личном приеме граждан поручил краевому минкультуры капитально отремонтировать сельский Дом культуры в Гулькевичском районе, об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.
"Вениамин Кондратьев поручил капитально отремонтировать сельский Дом культуры в Гулькевичском районе. Такое поручение губернатор дал краевому минкультуры во время личного приема граждан", - говорится в сообщении.
Город Горячий Ключ в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
В Горячем Ключе Кубани действуют лечебно-оздоровительные программы
13 октября, 18:39
С просьбой привести в порядок местный ДК к главе региона обратилась жительница села Майкопского. Она рассказала, что капитального ремонта в стенах учреждения не было около 50 лет, а косметический ситуацию не поправил.
"В хуторах, поселках и станицах дома культуры всегда были главным местом для встреч, праздников и совместного отдыха жителей. Они сближают людей по интересам, хранят историю, наши казачьи традиции, развивают культуру, создают атмосферу единения. Сегодня особенно важно передать эти ценности следующим поколениям. В Доме культуры должна кипеть жизнь. Если здание в плохом состоянии, его проще и разумнее привести в порядок сейчас, чем потом полностью восстанавливать", - сказал Кондратьев на личном приеме граждан, его цитирует пресс-служба.
Как отмечается, исполняющий обязанности министра культуры края Виктория Лапина подтвердила, что построенное в 1959 году здание остро нуждается в капремонте. Сейчас там планируется ремонт фасада и кровли, обновление внутренних помещений и инженерных коммуникаций.
Вениамин Кондратьев поручил провести работы в течение 2026 года.
В рамках краевой госпрограммы "Развитие культуры" в 2024 году на ремонт и укрепление материально-технической базы 185 учреждений культуры край направил 2,5 миллиарда рублей. В 2025 году такую поддержку предоставили 184 учреждениям отрасли. Объем финансирования превысил 2,2 миллиарда рублей.
Туристы - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Турмаршруты доступны туристам в кубанском Горячем Ключе этой осенью
13 октября, 18:43
 
Краснодарский крайПроисшествияГулькевичский районКраснодарский крайВениамин Кондратьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала