https://ria.ru/20251014/kreml-2048155060.html
В Кремле оценили эффективность спецпосланника США Уиткоффа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле хорошо знакомы со спецпосланником главы США Стивом Уиткоффом и считают его эффективным. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T12:56:00+03:00
россия
сша
ближний восток
дмитрий песков
стив уиткофф
в мире
https://ria.ru/20251014/gaza-2048074637.html
россия
сша
ближний восток
В Кремле оценили эффективность спецпосланника США Уиткоффа
Песков: Уиткофф доказал эффективность на Ближнем Востоке