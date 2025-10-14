Рейтинг@Mail.ru
В Кремле оценили эффективность спецпосланника США Уиткоффа - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:56 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/kreml-2048155060.html
В Кремле оценили эффективность спецпосланника США Уиткоффа
В Кремле оценили эффективность спецпосланника США Уиткоффа - РИА Новости, 14.10.2025
В Кремле оценили эффективность спецпосланника США Уиткоффа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле хорошо знакомы со спецпосланником главы США Стивом Уиткоффом и считают его эффективным. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T12:56:00+03:00
2025-10-14T12:56:00+03:00
россия
сша
ближний восток
дмитрий песков
стив уиткофф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035726918_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_da0242f4eb4a09d93947d5316be59632.jpg
https://ria.ru/20251014/gaza-2048074637.html
россия
сша
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035726918_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9ca4131ccfa1694958e436e9a1b9ed02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, ближний восток, дмитрий песков, стив уиткофф, в мире
Россия, США, Ближний Восток, Дмитрий Песков, Стив Уиткофф, В мире
В Кремле оценили эффективность спецпосланника США Уиткоффа

Песков: Уиткофф доказал эффективность на Ближнем Востоке

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonСпецпосланик президента США Стив Уиткофф
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле хорошо знакомы со спецпосланником главы США Стивом Уиткоффом и считают его эффективным.
"Мы уже хорошо знакомы с господином Уиткоффом. Он эффективный, доказал свою эффективность сейчас на Ближнем Востоке. И надеемся, что его таланты дальше будут способствовать работе уже на этом, на украинском направлении", - сказал Песков журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Все победили, все проиграли. Трамп вернул Израиль и Газу в 6 октября
Вчера, 08:00
 
РоссияСШАБлижний ВостокДмитрий ПесковСтив УиткоффВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала