Корпорация развития Подмосковья привлекла более 48 млрд рублей в регион
Корпорация развития Подмосковья привлекла более 48 млрд рублей в регион - РИА Новости, 14.10.2025
Корпорация развития Подмосковья привлекла более 48 млрд рублей в регион
14.10.2025
Корпорация развития Подмосковья привлекла более 48 млрд рублей в регион
Корпорация развития Подмосковья привлекла свыше 48 млрд руб инвестиций в регион
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Корпорация развития Московской области (КРМО) привлекла в регион 11 инвестиционных проектов за девять месяцев этого года, суммарный объем планируемых инвестиций превышает 48 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
"КРМО за девять месяцев текущего года удалось привлечь и локализовать на территории Подмосковья 11 инвестпроектов. Общий объем планируемых инвестиций в эти проекты составляет 48,5 миллиарда рублей. По итогам их реализации в регионе будет создано более 1,9 тысячи новых рабочих мест", — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
КРМО — институт инвестиционного развития региона. В соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" Корпорация предоставляет финансовым партнерам комплексное сопровождение инвестпроектов на всех этапах реализации.
"Индивидуальный подход к каждому инвестору является приоритетным направлением работы КРМО. Специалисты Корпорации развития оказывают всестороннюю поддержку начиная с первичной консультации вплоть до запуска предприятия. С начала этого года КРМО получила почти 170 инвестиционных заявок, сейчас они находятся на разных стадиях проработки. Суммарный объем планируемых инвестиций по ним превышает 89,7 миллиарда рублей", — отметил и. о. генерального директора Корпорации развития Московской области Егор Круглов, его слова приводит пресс-служба.
Так, лидером по количеству поступивших заявок стала металлообрабатывающая промышленность. Предприниматели проявляют наибольший интерес к реализации инвестпроектов в данной сфере. На втором месте по популярности среди инвесторов находится строительная отрасль. Третью позицию занимают проекты в сфере химической промышленности.