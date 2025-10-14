Рейтинг@Mail.ru
Воробьев и Лут посетили подмосковный молочный комбинат
Новости Подмосковья
 
15:23 14.10.2025 (обновлено: 15:34 14.10.2025)
Воробьев и Лут посетили подмосковный молочный комбинат
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр сельского хозяйства России Оксана Лут посетили молочный комбинат "Чеховский", они осмотрели ход...
Воробьев и Лут посетили подмосковный молочный комбинат

Воробьев и Лут осмотрели работу молочного комбината "Чеховский"

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр сельского хозяйства России Оксана Лут посетили молочный комбинат "Чеховский", они осмотрели ход реализации инвестпроекта, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
Отмечается, что Московская область подписала соглашение о расширении завода, модернизации оборудования и автоматизации технологических процессов в рамках Петербургского международного экономического форума-2025. Так, выпуск йогуртов на предприятии вырастет на 6 тысяч тонн в год. Помимо этого, на заводе будут автоматизированы производственные процессы. Часть инновационных решений на комбинате уже внедрена.
"Все, что касается продовольственной безопасности, имеет сегодня принципиально важное значение. Президент в своем указе о национальных целях сказал о необходимости наращивания и экспортного потенциала, и производства собственных продуктов. А это невозможно без применения всего самого умного, без технологий, цифровизации. В Московской области производится много молока, но нужно еще больше. И, конечно, мы заинтересованы, чтобы наши комбинаты имели широкий ассортимент продуктов, чтобы сыры, которые также требуют большого количества молока, были конкурентоспособны. Все это сегодня имеет экспортный потенциал, – сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
Губернатор региона отметил дружную команду, которая работает на предприятии.
"Я очень надеюсь, что ее дальнейшие инвестиции, экспансия будут отражаться и на налоговых пополнениях в бюджет области, и на создании новых рабочих мест. Хочу сказать спасибо министерству сельского хозяйства РФ, которое реализует разные федеральные программы по всей стране, в том числе, в Подмосковье. Мы заинтересованы в масштабировании всего качественного и технологичного", – подчеркнул Воробьев.
На заводе уже запустили систему автоматизированного паллетирования и отгрузки готовой продукции. Теперь весь процесс проходит без участия человека: коботы формируют паллеты, а автономные транспортные роботы доставляют их на склад. Эта технология высвобождает труд от 8 до 12 грузчиков и комплектовщиков, которые могут по корпоративной программе переучиться на более сложные и востребованные специальности операторов-наладчиков, подчеркнули в пресс-службе.
На предприятии также установили видеокамеры с искусственным интеллектом. Они контролируют весь процесс приемки молока и соблюдение техники безопасности. А на линиях фасовки разместили рентген-сканеры, проверяющие каждую упаковку на наличие инородных предметов.
Как отметила Лут, к 2030 году производство продукции АПК должно вырасти на четверть, аграрный экспорт – в 1,5 раза.
"Важную роль в достижении этих показателей играет повышение производительности, и цифровизация здесь – один из ключевых инструментов. Автоматизированные решения замещают рутинный ручной труд, позволяют оптимизировать процессы, снижать себестоимость. Главное – что все это в конечном итоге делает продукцию доступнее для нашего потребителя", – приводятся слова главы ведомства на сайте Минсельхоза РФ.
По итогам 2024 года объем выпуска продукции завода "Чеховский" составил 263,8 тысячи тонн. Товары поставляются также за рубеж – в Республику Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Армения, Грузию. Молочный комбинат выпускает 37% всей кисломолочной продукции Московской области. За девять месяцев этого года произведено 193,1 тысячи тонн.
Завод также является технологической площадкой, где исследуются и апробируются новые решения и инновации, отмечают в пресс-службе. В настоящее время на базе комбината создается биоцентр для проведения научно-исследовательских работ, в том числе разработки заквасок. Его планируют открыть в начале 2027 года.
