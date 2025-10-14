Колумбийские наемники не могут покинуть Украину, рассказал правозащитник

Кадр из обращения колумбийских наемников к президенту с просьбой спасти их с Украины. Архивное фото

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости, Олег Краев. Колумбийские наемники не имеют возможности вернуться с Украины, репатриация тел также затруднена, рассказал РИА Новости отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье, ранее занимавшийся вербовкой колумбийцев на воинскую службу на Ближнем Востоке.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро обвинил украинцев в унизительном обращении с наемниками и призвал соотечественников немедленно вернуться на родину. К его сообщению прилагалась видеозапись с участием группы наемников, которые ранее обратились к Петро с просьбой спасти их с Украины , где их обманули с зарплатой и откуда их не хотят отпускать командиры.

"Мне поступило много жалоб от родных (наемников – ред.). Ситуация с колумбийцами на Украине выходит из-под контроля. Им не позволяют уехать, а если и отпускают, то те вынуждены брать на себя все риски. То есть они брошены на произвол судьбы: нет плана по их возвращению, нет надлежащего способа их репатриации, даже в гробах", - поделился собеседник агентства.

Инкапье сообщил со ссылкой на свидетельства родственников наемников, что тех боевиков, кто хотел покинуть ВСУ и Украину, лишили доступа к средствам связи и угрожали запереть в подвале.

"Те, кто хотел уехать, были лишены доступа к каким бы то ни было средствам связи. Им угрожали, что если те не будут выполнять приказы, то их запрут в подвале", - рассказал он.

Правозащитник подчеркнул, что видит свою задачу в том, чтобы предостеречь соотечественников от поездок на Украину.

"Я хочу предостеречь колумбийцев, что Украина – это не подходящее место для работы, потому что (наниматели – ред.) не соблюдают договоренности, обманывают, не держат слово, угрожают отобрать зарплату и не имеют никакого плана возвращения (колумбийцев на родину -ред.)", - заявил собеседник агентства.

Отставной колумбийский военный Альфонсо Мансур, посетивший в рамках работы над докторской диссертацией по теме наемничества город Луцк Волынской области Украины, ранее сообщил РИА Новости, что многие колумбийские наемники в ВСУ хотят уехать с Украины из-за плохого отношения к ним нанимателей.

В мае военнопленный из 517-го отдельного батальона "Гайдамаки" территориальной обороны ВСУ Алексей Бобров поделился с РИА Новости, что иностранные наемники, воюющие на стороне Украины, не хотят участвовать в боевых действиях, так как их обманывают с выплатами.

Боготе Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается высоким.