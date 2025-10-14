Рейтинг@Mail.ru
Колумбийские наемники не могут покинуть Украину, рассказал правозащитник - РИА Новости, 14.10.2025
03:18 14.10.2025
Колумбийские наемники не могут покинуть Украину, рассказал правозащитник
в мире
украина
колумбия
ближний восток
густаво петро
алексей бобров
николай тавдумадзе (посол рф в боготе )
вооруженные силы украины
украина
колумбия
ближний восток
Колумбийские наемники не могут покинуть Украину, рассказал правозащитник

© Фото : SemanaКадр из обращения колумбийских наемников к президенту с просьбой спасти их с Украины
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости, Олег Краев. Колумбийские наемники не имеют возможности вернуться с Украины, репатриация тел также затруднена, рассказал РИА Новости отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье, ранее занимавшийся вербовкой колумбийцев на воинскую службу на Ближнем Востоке.
Ранее президент Колумбии Густаво Петро обвинил украинцев в унизительном обращении с наемниками и призвал соотечественников немедленно вернуться на родину. К его сообщению прилагалась видеозапись с участием группы наемников, которые ранее обратились к Петро с просьбой спасти их с Украины, где их обманули с зарплатой и откуда их не хотят отпускать командиры.
Площадь Боливара в Боготе, Колумбия - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Эксперт рассказал о ситуации с запретом наемничества в Колумбии
4 октября, 05:40
"Мне поступило много жалоб от родных (наемников – ред.). Ситуация с колумбийцами на Украине выходит из-под контроля. Им не позволяют уехать, а если и отпускают, то те вынуждены брать на себя все риски. То есть они брошены на произвол судьбы: нет плана по их возвращению, нет надлежащего способа их репатриации, даже в гробах", - поделился собеседник агентства.
Инкапье сообщил со ссылкой на свидетельства родственников наемников, что тех боевиков, кто хотел покинуть ВСУ и Украину, лишили доступа к средствам связи и угрожали запереть в подвале.
"Те, кто хотел уехать, были лишены доступа к каким бы то ни было средствам связи. Им угрожали, что если те не будут выполнять приказы, то их запрут в подвале", - рассказал он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
В Колумбии рассказали, как Киев обманывает наемников в ВСУ
22 сентября, 07:18
Правозащитник подчеркнул, что видит свою задачу в том, чтобы предостеречь соотечественников от поездок на Украину.
"Я хочу предостеречь колумбийцев, что Украина – это не подходящее место для работы, потому что (наниматели – ред.) не соблюдают договоренности, обманывают, не держат слово, угрожают отобрать зарплату и не имеют никакого плана возвращения (колумбийцев на родину -ред.)", - заявил собеседник агентства.
Отставной колумбийский военный Альфонсо Мансур, посетивший в рамках работы над докторской диссертацией по теме наемничества город Луцк Волынской области Украины, ранее сообщил РИА Новости, что многие колумбийские наемники в ВСУ хотят уехать с Украины из-за плохого отношения к ним нанимателей.
В мае военнопленный из 517-го отдельного батальона "Гайдамаки" территориальной обороны ВСУ Алексей Бобров поделился с РИА Новости, что иностранные наемники, воюющие на стороне Украины, не хотят участвовать в боевых действиях, так как их обманывают с выплатами.
Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается высоким.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
Военнослужащие Украины - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
В Колумбии обвинили Украину в вербовке боевиков из наркокартелей
22 сентября, 05:29
 
В миреУкраинаКолумбияБлижний ВостокГуставо ПетроАлексей БобровНиколай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе )Вооруженные силы Украины
 
 
