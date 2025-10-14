Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту более 7 километров

П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 окт – РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке в понедельник утром выбросил пепел на высоту 7,2 километра над уровнем моря, сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Четырнадцатого октября в 08.40 по камчатскому времени (мск 23.40 в понедельник) эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на 7.2 километра над уровнем моря", – проинформировали ученые в своем Telegram-канале

По данным вулканологов, пепловый шлейф протянулся на 57 километров в восточном направлении от исполина. Для вулкана установлен авиационный цветовой код опасности "оранжевый".

"Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок", – предупредили в KVERT.