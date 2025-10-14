https://ria.ru/20251014/kljuchevskaja-2048083827.html
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту более 7 километров
Вулкан Ключевской на Камчатке в понедельник утром выбросил пепел на высоту 7,2 километра над уровнем моря, сообщила Камчатская группа реагирования на... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T00:52:00+03:00
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
камчатка
петропавловск-камчатский
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту более 7 километров
