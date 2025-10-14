Рейтинг@Mail.ru
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту более 7 километров
00:52 14.10.2025
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту более 7 километров
происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанкИзвержение вулкана Ключевской на Камчатке
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 окт – РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке в понедельник утром выбросил пепел на высоту 7,2 километра над уровнем моря, сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"Четырнадцатого октября в 08.40 по камчатскому времени (мск 23.40 в понедельник) эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на 7.2 километра над уровнем моря", – проинформировали ученые в своем Telegram-канале.
По данным вулканологов, пепловый шлейф протянулся на 57 километров в восточном направлении от исполина. Для вулкана установлен авиационный цветовой код опасности "оранжевый".
"Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок", – предупредили в KVERT.
Вулкан Ключевской относится к Ключевской группе вулканов и расположен в 30 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского муниципального округа и в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского.
ПроисшествияКамчаткаПетропавловск-КамчатскийРоссийская академия наукЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
