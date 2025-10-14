ФСБ возбудила уголовное дело против Ходорковского*

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. ФСБ возбудила против бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* и его пособников из "Антивоенного комитета России" (АКР)*** уголовное дело о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации возбуждено уголовное дело по статье 278 УК России ("Насильственный захват власти или насильственное удержание власти") и части 1 и части 2 статьи 205.4 УК России ("Организация террористического сообщества и участие в нем") в отношении экс-главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского* и членов "Антивоенного комитета России"***", — говорится в релизе.

Помимо Ходорковского*, в деле фигурируют:

ФСБ отметили, что "Антивоенный комитет России"*** создан в феврале 2022 года, а его целью провозглашен насильственный захват власти и изменение конституционного строя в России. А 30 апреля 2023-го АКР*** принял так называемую Берлинскую декларацию — учредительный документ, в котором заявляется о необходимости ликвидации действующей российской власти.

"В октябре 2025 года при участии движения в Парламентской ассамблее Совета Европы создана так называемая Платформа российских демократических сил, которая позиционируется М. Ходорковским* перед западными странами как "учредительное собрание переходного периода" и альтернатива органам власти Российской Федерации", — добавили в спецслужбе.

Кроме того, по информации ФСБ, Ходорковский* и другие учредители АКР*** финансируют украинские военизированные националистические подразделения, признанные в России террористическими, и набирают туда боевиков для силового захвата власти в России.

Все причастных к деятельности Ходорковского* и его пособников привлекут к ответственности по российским законам, подчеркнули в ФСБ.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

** Лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов. Признан в России иноагентом.