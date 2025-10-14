Рейтинг@Mail.ru
10:47 14.10.2025 (обновлено: 13:43 14.10.2025)
ФСБ возбудила уголовное дело против Ходорковского*
ФСБ возбудила уголовное дело против Ходорковского*
ФСБ возбудила против бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* и его пособников из "Антивоенного комитета России" (АКР)*** уголовное дело о насильственном... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T10:47:00+03:00
2025-10-14T13:43:00+03:00
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
михаил ходорковский*
михаил касьянов
гарри каспаров
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), михаил ходорковский*, михаил касьянов, гарри каспаров
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Михаил Ходорковский*, Михаил Касьянов, Гарри Каспаров

ФСБ возбудила уголовное дело против Ходорковского*

© РИА Новости / Андрей Стенин
Бывший руководитель компании ЮКОС Михаил Ходорковский
Бывший руководитель компании ЮКОС Михаил Ходорковский - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Бывший руководитель компании ЮКОС Михаил Ходорковский. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. ФСБ возбудила против бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* и его пособников из "Антивоенного комитета России" (АКР)*** уголовное дело о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации возбуждено уголовное дело по статье 278 УК России ("Насильственный захват власти или насильственное удержание власти") и части 1 и части 2 статьи 205.4 УК России ("Организация террористического сообщества и участие в нем") в отношении экс-главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского* и членов "Антивоенного комитета России"***", — говорится в релизе.
Помимо Ходорковского*, в деле фигурируют:
В ФСБ отметили, что "Антивоенный комитет России"*** создан в феврале 2022 года, а его целью провозглашен насильственный захват власти и изменение конституционного строя в России. А 30 апреля 2023-го АКР*** принял так называемую Берлинскую декларацию — учредительный документ, в котором заявляется о необходимости ликвидации действующей российской власти.
"В октябре 2025 года при участии движения в Парламентской ассамблее Совета Европы создана так называемая Платформа российских демократических сил, которая позиционируется М. Ходорковским* перед западными странами как "учредительное собрание переходного периода" и альтернатива органам власти Российской Федерации", — добавили в спецслужбе.
Кроме того, по информации ФСБ, Ходорковский* и другие учредители АКР*** финансируют украинские военизированные националистические подразделения, признанные в России террористическими, и набирают туда боевиков для силового захвата власти в России.
Все причастных к деятельности Ходорковского* и его пособников привлекут к ответственности по российским законам, подчеркнули в ФСБ.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
** Лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов. Признан в России иноагентом.
*** Деятельность организации признана нежелательной на территории России.
