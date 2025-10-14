ФСБ возбудила уголовное дело против Ходорковского*

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. ФСБ возбудила против бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* и его пособников из "Антивоенного комитета России" (АКР)*** уголовное дело о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации возбуждено уголовное дело по статье 278 УК России ("Насильственный захват власти или насильственное удержание власти") и части 1 и части 2 статьи 205.4 УК России ("Организация террористического сообщества и участие в нем") в отношении экс-главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского* и членов "Антивоенного комитета России"***", — говорится в релизе.
Помимо Ходорковского*, в деле фигурируют:
- экс-премьер Михаил Касьянов*;
- чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров**;
- политик Леонид Гозман**;
- галерист Марат Гельман**;
- политик Владимир Кара-Мурза**;
- журналист Виктор Шендерович*;
- бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков*;
- актер Артур Смольянинов**;
- политолог Екатерина Шульман*;
- бизнесмен Евгений Чичваркин*;
- бывший первый зампред правления Центробанка Сергей Алексашенко*;
- экономист Сергей Гуриев*;
- предприниматель Борис Зимин*;
- журналист Евгений Киселев**;
- основатель швейцарского стартапа Destinus Михаил Кокорич;
- биолог Евгений Кунин;
- бывший адвокат Ходорковского* Елена Лукьянова*;
- политолог Юрий Пивоваров*;
- вирусолог Константин Чумаков;
- бывший член федерального совета движения "Открытая Россия"*** Анастасия Шевченко**;
- главный редактор издания "Новая газета. Европа"*** Кирилл Мартынов*;
- бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник*.
В ФСБ отметили, что "Антивоенный комитет России"*** создан в феврале 2022 года, а его целью провозглашен насильственный захват власти и изменение конституционного строя в России. А 30 апреля 2023-го АКР*** принял так называемую Берлинскую декларацию — учредительный документ, в котором заявляется о необходимости ликвидации действующей российской власти.
"В октябре 2025 года при участии движения в Парламентской ассамблее Совета Европы создана так называемая Платформа российских демократических сил, которая позиционируется М. Ходорковским* перед западными странами как "учредительное собрание переходного периода" и альтернатива органам власти Российской Федерации", — добавили в спецслужбе.
Кроме того, по информации ФСБ, Ходорковский* и другие учредители АКР*** финансируют украинские военизированные националистические подразделения, признанные в России террористическими, и набирают туда боевиков для силового захвата власти в России.
Все причастных к деятельности Ходорковского* и его пособников привлекут к ответственности по российским законам, подчеркнули в ФСБ.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
** Лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов. Признан в России иноагентом.
*** Деятельность организации признана нежелательной на территории России.
Случаи возбуждения дел по статьям о захвате власти в России
19 февраля, 10:53