В Казани мужчина напал с ножом на женщину
В Казани мужчина напал с ножом на женщину - РИА Новости, 14.10.2025
В Казани мужчина напал с ножом на женщину
Мужчина напал с ножом на женщину во дворе в Казани, она госпитализирована, сообщили РИА Новости в МВД по Татарстану. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14
2025-10-14T14:35:00+03:00
2025-10-14T14:35:00+03:00
происшествия
казань
россия
следственный комитет россии (ск рф)
казань
россия
В Казани мужчина напал с ножом на женщину
КАЗАНЬ, 14 окт – РИА Новости. Мужчина напал с ножом на женщину во дворе в Казани, она госпитализирована, сообщили РИА Новости в МВД по Татарстану.
Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором мужчина в черных брюках, куртке и шлеме нападает на парковке на женщину, которая ранее высадила из машины ребенка и собиралась уезжать. Мужчина наносит несколько ударов, затем скрывается.
"В полицию поступило сообщение о том, что женщина с ножевыми ранениями нуждается в медицинской помощи. Предварительно установлено, что во дворе одного из домов в Московском районе неизвестный напал на потерпевшую и нанес несколько ударов ножом", - говорится в сообщении.
Как уточняет следственное управление СК России
по Татарстану, на улице Восстания в Казани
неустановленный мужчина, передвигавшийся на мотоцикле, подбежал к 34-летней женщине и, нанеся ей несколько ударов ножом в область шеи, скрылся. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание лица, причастного к совершению преступления.