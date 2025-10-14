Третьяковская галерея открыла выставку искусства Казахстана

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Министры культуры России и Казахстана Ольга Любимова и Аида Балаева торжественно открыли Дни культуры Казахстана в России.

Церемония состоялась в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве, где одновременно открылась выставка "Шедевры искусства Казахстана", подготовленная Государственным музеем искусств Казахстана имени Абылхана Кастеева.

« "Наши страны, являющиеся партнерами и союзниками благодаря уважительным и дружеским взаимоотношениям глав наших государств, постоянно развивают и расширяют как двустороннее сотрудничество, так и взаимодействие в целом ряде интернациональных проектов", - заявила Балаева на церемонии открытия.

Она отметила, что взаимодействие в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества в последние два года вышло на новый этап.

« "Не погрешу против истины, если скажу, что за последние 34 года — это первая выставка казахстанских художников в Москве… Поэтому сегодняшнюю экспозицию мы оцениваем как яркое событие и очередной этап укрепления культурных связей между Россией и Казахстаном", - добавила она.

В экспозицию в Новой Третьяковке вошли живописные работы казахских художников XX века: 43 работы из собрания Национального музея искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева и 26 – из коллекции Третьяковской галереи. Экспозиция будет открыта для посетителей с 7 октября по 23 ноября. По сообщению организаторов, выставка демонстрирует лучшие образцы национального изобразительного искусства, соединившего кочевую традицию с современными художественными исканиями и сформировавшего образ Казахстана в мировом культурном контексте.

Ранее в кинотеатре "Поклонка", расположенном в Музее Победы, открылись Дни казахского кино.