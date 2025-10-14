Рейтинг@Mail.ru
Первую партию тел палестинских заключенных доставили в сектор Газа
15:59 14.10.2025 (обновлено: 17:03 14.10.2025)
Первую партию тел палестинских заключенных доставили в сектор Газа
Первую партию тел палестинских заключенных доставили в сектор Газа - РИА Новости, 14.10.2025
Первую партию тел палестинских заключенных доставили в сектор Газа
Первая партия тел палестинских заключенных, переданных Израилем в рамках соглашения о прекращении огня, прибыла в сектор Газа - Рейтер РИА Новости, 14.10.2025
Первую партию тел палестинских заключенных доставили в сектор Газа

Партию переданных Израилем тел палестинских заключенных доставили в сектор Газа

© Getty Images / Anadolu/Abdallah F.s. AlattarАвтомобили Красного Креста направляются в больницу Насера, чтобы забрать тела палестинских заключенных, переданных Израилем в рамках соглашения о прекращении огня
Автомобили Красного Креста направляются в больницу Насера, чтобы забрать тела палестинских заключенных, переданных Израилем в рамках соглашения о прекращении огня - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© Getty Images / Anadolu/Abdallah F.s. Alattar
Автомобили Красного Креста направляются в больницу Насера, чтобы забрать тела палестинских заключенных, переданных Израилем в рамках соглашения о прекращении огня
Первая партия тел палестинских заключенных, переданных Израилем в рамках соглашения о прекращении огня, прибыла в сектор Газа - Рейтер
 
