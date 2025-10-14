Итальянцы разгромили израильтян в матче квалификации ЧМ-2026

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Сборная Италии обыграла команду Израиля в матче европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года.
Встреча группы I, которая прошла во вторник в Удине, закончилась победой хозяев со счетом 3:0. Отличились Маттео Ретеги (45+2, 75) и Джанлука Манчини (90+3).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа I
14 октября 2025 • начало в 21:45
45’ • Матео Ретегуи (П)
74’ • Матео Ретегуи
90’ • Джанлука Манчини
Встреча прошла при усиленных мерах безопасности. Перед игрой в Удине состоялось многотысячное шествие в поддержку Палестины.
Итальянцы одержали пятую победу подряд и с 15 очками идут на втором месте в группе, уступая норвежцам (18 очков). Потерпевшая третье поражение подряд сборная Израиля (9) располагается на третьей позиции, команда потеряла шансы попасть на чемпионат мира.
