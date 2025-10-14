Итальянцы разгромили израильтян в матче квалификации ЧМ-2026

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Сборная Италии обыграла команду Израиля в матче европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года.

Встреча группы I, которая прошла во вторник в Удине, закончилась победой хозяев со счетом 3:0. Отличились Маттео Ретеги (45+2, 75) и Джанлука Манчини (90+3).

Встреча прошла при усиленных мерах безопасности. Перед игрой в Удине состоялось многотысячное шествие в поддержку Палестины.