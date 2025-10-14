Сборная Турции разгромила Грузию в матче квалификации ЧМ-2026

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Сборная Турции разгромила команду Грузии в домашнем матче квалификационного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года.

Встреча группы Е, которая прошла во вторник, закончилась победой хозяев со счетом 4:1. Дубль оформил Мерих Демирал (22-я и 52-я минуты), по одному мячу забили Кенан Йылдыз (14) и Юнус Акгюн (35). У грузин отличился Георгий Кочорашвили (65).

В другом матче испанцы обыграли болгар со счетом 4:0.