Сборная Турции разгромила Грузию в матче квалификации ЧМ-2026
23:51 14.10.2025
Сборная Турции разгромила Грузию в матче квалификации ЧМ-2026

Сборная Турции разгромила команду Грузии в матче квалификации ЧМ-2026

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Сборная Турции разгромила команду Грузии в домашнем матче квалификационного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года.
Встреча группы Е, которая прошла во вторник, закончилась победой хозяев со счетом 4:1. Дубль оформил Мерих Демирал (22-я и 52-я минуты), по одному мячу забили Кенан Йылдыз (14) и Юнус Акгюн (35). У грузин отличился Георгий Кочорашвили (65).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа E
14 октября 2025 • начало в 21:45
Завершен
Турция
4 : 1
Грузия
14‎’‎ • Кенан Йылдыз
(Абдюлькерим Бардакджы)
22‎’‎ • Мерих Демирал
(Хакан Чалханоглу)
35‎’‎ • Юнус Акгун
52‎’‎ • Мерих Демирал
(Хакан Чалханоглу)
64‎’‎ • Георгий Кочорашвили
(Отар Китейшвили)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В другом матче испанцы обыграли болгар со счетом 4:0.
Турки с 9 очками идут на втором месте в группе, уступая испанцам (12 очков). Далее следуют команды Грузии (3) и Болгарии (0).
ФутболСпортМерих ДемиралЮнус АкгюнГеоргий КочорашвилиТурцияГрузияЧМ по футболу 2026
 
