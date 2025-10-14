Рейтинг@Mail.ru
19:36 14.10.2025
Палестинский политик призвал ООН регулировать управление сектором Газа
2025-10-14T19:36:00+03:00
2025-10-14T19:36:00+03:00
в мире
израиль
сша
египет
дональд трамп
абдель фаттах ас-сиси
реджеп тайип эрдоган
оон
израиль
сша
египет
в мире, израиль, сша, египет, дональд трамп, абдель фаттах ас-сиси, реджеп тайип эрдоган, оон, хамас, организация освобождения палестины, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, США, Египет, Дональд Трамп, Абдель Фаттах ас-Сиси, Реджеп Тайип Эрдоган, ООН, ХАМАС, Организация освобождения Палестины, Обострение палестино-израильского конфликта
Здание ООН
Здание ООН. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Международное участие в управлении сектором Газа в послевоенный период должно регулироваться ООН, заявил РИА Новости член исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП) Ахмед Мадждалани.
В понедельник президент США Дональд Трамп, глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа. Этот документ призван поддержать план Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта.
14.10.2025
Все победили, все проиграли. Трамп вернул Израиль и Газу в 6 октября
Вчера, 08:00
"Присутствие иностранного военного контингента в секторе Газа и участие "Совета мира" в его управлении в послевоенный период должны регулироваться ООН. Необходимо также определить временные рамки их участия", - говорится в сообщении.
Палестинское движение ХАМАС в понедельник в рамках соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в полуэксклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки, их отправили на другие палестинские территории.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, что ХАМАС и другие палестинские группировки не будут участвовать в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Согласно плану, сектором Газа будет управлять временный международный переходный орган - "Совет мира". В его состав войдут сам Трамп, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и другие политики.
14.10.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В мире Израиль США Египет Дональд Трамп Абдель Фаттах ас-Сиси Реджеп Тайип Эрдоган ООН ХАМАС Организация освобождения Палестины Обострение палестино-израильского конфликта
 
 
