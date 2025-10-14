https://ria.ru/20251014/gaza-2048239300.html
Мать спасенного из Газы уроженца Донбасса рассказала об освобождении сына
Уроженец Донбасса Максим Харкин, которого палестинские радикалы удерживали два года в плену в секторе Газа, все это время знал, что Россия борется за его... РИА Новости, 14.10.2025
в мире
россия
израиль
донбасс
владимир путин
хамас
россия
израиль
донбасс
