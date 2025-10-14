https://ria.ru/20251014/gaza-2048234684.html
Освобожденный из плена в Газе уроженец Донбасса потерял 30 килограммов
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 окт - РИА Новости. Освобожденный из плена в секторе Газа уроженец Донбасса Максим Харкин потерял 30 килограммов за два года в плену, но он восстановится, так как находится в хороших руках, рассказала в беседе с РИА Новости мать освобожденного Наталья Харкин.
"Он похудел на треть. Он похудел на 30 килограмм… кожа да кости. Но он молодец, держится. Все хорошо. Он в хороших руках", - сказала Наталья, отметив, что ее сын обязательно восстановится.
Наталья добавила, что ее сына держали в ужасных условиях, но отказалась раскрыть какие-либо подробности.
В понедельник палестинское движение ХАМАС
в рамках соглашения с Израилем
освободило из плена последних живых израильских заложников, которые удерживались в секторе Газа с 7 октября 2023 года. В числе освобожденных был уроженец Донецка
Харкин, мать которого является гражданкой РФ
.
Освобождение заложников стало возможным после договоренностей Израиля и движения ХАМАС, достигнутых по инициативе президента США Дональда Трампа
и при посредничестве Египта
, Катара
и Турции
.
В понедельник Трамп, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси
, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани
подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе
всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта в секторе Газа. Документ был подписан после прекращения огня в Газе и освобождения израильских заложников в обмен на палестинских заключенных в израильских тюрьмах.
Трамп 9 октября объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. План Трампа, представленный 29 сентября, включает 20 пунктов.