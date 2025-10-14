Освобожденный из плена в Газе уроженец Донбасса потерял 30 килограммов

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 окт - РИА Новости. Освобожденный из плена в секторе Газа уроженец Донбасса Максим Харкин потерял 30 килограммов за два года в плену, но он восстановится, так как находится в хороших руках, рассказала в беседе с РИА Новости мать освобожденного Наталья Харкин.

"Он похудел на треть. Он похудел на 30 килограмм… кожа да кости. Но он молодец, держится. Все хорошо. Он в хороших руках", - сказала Наталья, отметив, что ее сын обязательно восстановится.

Наталья добавила, что ее сына держали в ужасных условиях, но отказалась раскрыть какие-либо подробности.

В понедельник палестинское движение ХАМАС в рамках соглашения с Израилем освободило из плена последних живых израильских заложников, которые удерживались в секторе Газа с 7 октября 2023 года. В числе освобожденных был уроженец Донецка Харкин, мать которого является гражданкой РФ

Катара и Турции. Освобождение заложников стало возможным после договоренностей Израиля и движения ХАМАС, достигнутых по инициативе президента США Дональда Трампа и при посредничестве Египта