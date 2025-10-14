Рейтинг@Mail.ru
Освобожденный из плена в Газе уроженец Донбасса потерял 30 килограммов - РИА Новости, 14.10.2025
17:51 14.10.2025 (обновлено: 18:53 14.10.2025)
Освобожденный из плена в Газе уроженец Донбасса потерял 30 килограммов
Освобожденный из плена в Газе уроженец Донбасса потерял 30 килограммов - РИА Новости, 14.10.2025
Освобожденный из плена в Газе уроженец Донбасса потерял 30 килограммов
Освобожденный из плена в секторе Газа уроженец Донбасса Максим Харкин потерял 30 килограммов за два года в плену, но он восстановится, так как находится в... РИА Новости, 14.10.2025
в мире
донбасс
израиль
донецк
хамас
донбасс
израиль
донецк
в мире, донбасс, израиль, донецк, хамас
В мире, Донбасс, Израиль, Донецк, ХАМАС
Освобожденный из плена в Газе уроженец Донбасса потерял 30 килограммов

Освобожденный из плена в Газе Харкин похудел на 30 килограммов за два года

Максим Харкин
Максим Харкин - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© Фото опубликовано израильскими СМИ
Максим Харкин. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 окт - РИА Новости. Освобожденный из плена в секторе Газа уроженец Донбасса Максим Харкин потерял 30 килограммов за два года в плену, но он восстановится, так как находится в хороших руках, рассказала в беседе с РИА Новости мать освобожденного Наталья Харкин.
"Он похудел на треть. Он похудел на 30 килограмм… кожа да кости. Но он молодец, держится. Все хорошо. Он в хороших руках", - сказала Наталья, отметив, что ее сын обязательно восстановится.
Наталья добавила, что ее сына держали в ужасных условиях, но отказалась раскрыть какие-либо подробности.
В понедельник палестинское движение ХАМАС в рамках соглашения с Израилем освободило из плена последних живых израильских заложников, которые удерживались в секторе Газа с 7 октября 2023 года. В числе освобожденных был уроженец Донецка Харкин, мать которого является гражданкой РФ.
Освобождение заложников стало возможным после договоренностей Израиля и движения ХАМАС, достигнутых по инициативе президента США Дональда Трампа и при посредничестве Египта, Катара и Турции.
В понедельник Трамп, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта в секторе Газа. Документ был подписан после прекращения огня в Газе и освобождения израильских заложников в обмен на палестинских заключенных в израильских тюрьмах.
Трамп 9 октября объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. План Трампа, представленный 29 сентября, включает 20 пунктов.
Израильские военные в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Израиль обстрелял Газу, несмотря на прекращение огня, заявили в ХАМАС
Вчера, 13:54
 
