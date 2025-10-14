https://ria.ru/20251014/gaza-2048232926.html
В Газу доставили первую партию тел палестинских заключенных
Первая партия тел палестинских заключенных, переданных Израилем в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газ, прибыла в сектор Газа, передает агентство... РИА Новости, 14.10.2025
в мире
израиль
женева (город)
международный комитет красного креста (мккк)
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
израиль
женева (город)
В мире, Израиль, Женева (город), Международный комитет Красного Креста (МККК), ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
В Газу доставили первую партию тел палестинских заключенных
