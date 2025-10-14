Рейтинг@Mail.ru
В Газу доставили первую партию тел палестинских заключенных
17:45 14.10.2025
В Газу доставили первую партию тел палестинских заключенных
В Газу доставили первую партию тел палестинских заключенных
в мире
израиль
женева (город)
международный комитет красного креста (мккк)
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
В Газу доставили первую партию тел палестинских заключенных

Первую партию переданных Израилем тел палестинских заключенных доставили в Газу

© Getty Images / Anadolu/Abdallah F.s. AlattarАвтомобили Красного Креста направляются в больницу Насера, чтобы забрать тела палестинских заключенных, переданных Израилем в рамках соглашения о прекращении огня
Автомобили Красного Креста направляются в больницу Насера, чтобы забрать тела палестинских заключенных, переданных Израилем в рамках соглашения о прекращении огня - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© Getty Images / Anadolu/Abdallah F.s. Alattar
Автомобили Красного Креста направляются в больницу Насера, чтобы забрать тела палестинских заключенных, переданных Израилем в рамках соглашения о прекращении огня
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Первая партия тел палестинских заключенных, переданных Израилем в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газ, прибыла в сектор Газа, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные службы здравоохранения.
"Первая партия тел палестинских заключенных, переданных Израилем в рамках соглашения о прекращении огня, прибыла в сектор Газы", - сообщает агентство.
Ранее официальный представитель Международного комитета Красного Креста в Женеве Кристиан Кардон заявлял, что Израиль и палестинское движение ХАМАС проинформировали МККК о том, что передача останков заложников и заключенных Израиля и ХАМАС должна начаться во вторник, назвав это "самой деликатной операцией", которую организации предстоит провести.
Красному Кресту передали группу освобожденных израильских заложников
13 октября, 08:14
