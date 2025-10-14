План по Газе может создать проблемы для Нетаньяху, считает политолог

АНТАКЬЯ (Турция), 14 окт – РИА Новости. Разработка долгосрочного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа может создать серьезные проблемы для правительства израильского премьера Биньямина Нетаньяху, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости турецкий политолог и экс-глава Международной ассоциации политологов Ильтер Туран.
"Чтобы план урегулирования в Газе был успешным, необходима поддержка не только арабских стран, у каждой из которых своя внешняя политика со своими целями. Важна и поддержка со стороны других стран, в первую очередь США, КНР и других держав, чтобы они оказали давление на израильское правительство для реализации плана", - заявил Туран.
Он отметил необходимость разработки долгосрочного плана по урегулированию конфликта, напомнив, что на данный момент имеется только соглашение по прекращению огня, обмену пленными и доставке гумпомощи в Газу.
"Данный план (по долгосрочному урегулированию - ред.) может создать проблемы для израильских властей, так как правые радикалы требуют аннексии Газы, а если правительство Нетаньяху откажется от этого, то правые выйдут из его состава", - отметил эксперт.
В свою очередь профессор университета имени Иззета Байсала Камер Касым заявил РИА Новости, что главным препятствием для успеха плана по Газе является возможное нарушение прекращения огня Израилем, необходимо четко определить санкции.
"Следует сформировать миротворческую миссию, состоящую из представителей ряда стран, чтобы помешать Израилю нарушить прекращение огня, но важно определить ее полномочия и где она будет действовать", - заявил профессор.
Он также выразил мнение о необходимости давления на власти Израиля и призвал президента США Дональда Трампа к "решительной" позиции.
В понедельник Трамп, глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эль-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа.
Палестинское движение ХАМАС в понедельник в рамках соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в полуэксклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки, их отправили на другие палестинские территории.
Трамп 9 октября объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора Газа и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.