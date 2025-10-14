План по Газе может создать проблемы для Нетаньяху, считает политолог

АНТАКЬЯ (Турция), 14 окт – РИА Новости. Разработка долгосрочного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа может создать серьезные проблемы для правительства израильского премьера Биньямина Нетаньяху, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости турецкий политолог и экс-глава Международной ассоциации политологов Ильтер Туран.

"Чтобы план урегулирования в Газе был успешным, необходима поддержка не только арабских стран, у каждой из которых своя внешняя политика со своими целями. Важна и поддержка со стороны других стран, в первую очередь США КНР и других держав, чтобы они оказали давление на израильское правительство для реализации плана", - заявил Туран.

Он отметил необходимость разработки долгосрочного плана по урегулированию конфликта, напомнив, что на данный момент имеется только соглашение по прекращению огня, обмену пленными и доставке гумпомощи в Газу.

"Данный план (по долгосрочному урегулированию - ред.) может создать проблемы для израильских властей, так как правые радикалы требуют аннексии Газы, а если правительство Нетаньяху откажется от этого, то правые выйдут из его состава", - отметил эксперт.

В свою очередь профессор университета имени Иззета Байсала Камер Касым заявил РИА Новости, что главным препятствием для успеха плана по Газе является возможное нарушение прекращения огня Израилем , необходимо четко определить санкции.

"Следует сформировать миротворческую миссию, состоящую из представителей ряда стран, чтобы помешать Израилю нарушить прекращение огня, но важно определить ее полномочия и где она будет действовать", - заявил профессор.

Он также выразил мнение о необходимости давления на власти Израиля и призвал президента США Дональда Трампа к "решительной" позиции.

Палестинское движение ХАМАС в понедельник в рамках соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в полуэксклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки, их отправили на другие палестинские территории.

Трамп 9 октября объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора Газа и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.