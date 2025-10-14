Французский посол сделал громкое заявление о российских активах

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Франция не поддерживает идею конфискации российских активов в рамках Европейского союза, заявил посол страны в России Николя де Ривьер.
В сентябре глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине новый кредит, используя замороженные активы России. Она подчеркнула, что Украина обязана вернуть этот займ только в том случае, если Россия выплатит "репарации". В то же время внутри Европейского союза отсутствует общее согласие по поводу этого кредита. Как ранее заявлял председатель комитета Совета Федерации по международным делам, Григорий Карасин, требование Киева о репарациях носит демагогический характер.
Министерство иностранных дел России неоднократно критиковало заморозку российских активов в Европе, называя это воровством. Российские дипломаты отмечали, что ЕС нацелился как на средства частных лиц, так и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия примет меры в ответ на конфискацию ее замороженных активов на Западе. Он также упоминал, что у Москвы есть возможность не возвращать деньги, находящиеся в российских банках и принадлежащие западным странам.