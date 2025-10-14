Рейтинг@Mail.ru
Французский посол сделал громкое заявление о российских активах
10:43 14.10.2025 (обновлено: 17:34 14.10.2025)
Французский посол сделал громкое заявление о российских активах
в мире, россия, украина, франция, николя де ривьер, урсула фон дер ляйен, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Франция, Николя Де Ривьер, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз
Франция против идеи конфискации активов России. О чем сообщил посол де Ривьер

© Фото : Посольство Франции в МосквеНовый посол Франции в России Николя де Ривьер прибыл в Россию
Новый посол Франции в России Николя де Ривьер прибыл в Россию - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© Фото : Посольство Франции в Москве
Новый посол Франции в России Николя де Ривьер прибыл в Россию. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Франция не поддерживает идею конфискации российских активов в рамках Европейского союза, заявил посол страны в России Николя де Ривьер.
"Еще раз подчеркну: позиция Франции совершенно однозначна. Речи о конфискации средств, которые нам не принадлежат, не идет. Важно, чтобы все действия строго соответствовали закону", — сказал он в интервью газете "Ведомости".
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Евротройка готова к дальнейшим действиям по российским активам
10 октября, 22:03
Дипломат добавил, что в последние годы для помощи Украине ЕС использовал только доходы, получаемые от этих активов.
В сентябре глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине новый кредит, используя замороженные активы России. Она подчеркнула, что Украина обязана вернуть этот займ только в том случае, если Россия выплатит "репарации". В то же время внутри Европейского союза отсутствует общее согласие по поводу этого кредита. Как ранее заявлял председатель комитета Совета Федерации по международным делам, Григорий Карасин, требование Киева о репарациях носит демагогический характер.
Министерство иностранных дел России неоднократно критиковало заморозку российских активов в Европе, называя это воровством. Российские дипломаты отмечали, что ЕС нацелился как на средства частных лиц, так и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия примет меры в ответ на конфискацию ее замороженных активов на Западе. Он также упоминал, что у Москвы есть возможность не возвращать деньги, находящиеся в российских банках и принадлежащие западным странам.
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Каллас заявила об отсутствии консенсуса в ЕС по российским активам
1 октября, 13:53
 
