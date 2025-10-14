https://ria.ru/20251014/elektrichestvo-2048140070.html
Возможность обеспечения электричеством всего УрФО обсудили в Минэнерго
ТЮМЕНЬ, 14 окт - РИА Новости. Югра занимает первое место по выработке электроэнергии, профицит мощности и возможность ее использования для развития не только Ханты-Мансийского автономного округа, а в целом Уральского федерального округа обсудили в министерстве энергетики РФ на совещании, посвященном развитию топливно-энергетического комплекса автономного округа.
Директор департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры Матвей Каров представил доклад министру энергетики РФ Сергею Цивилеву о состоянии энергетического сектора региона, основных показателях функционирования предприятий и перспективах дальнейшего развития отрасли.
"Доложил министру о перспективах роста отрасли и задачах, с которыми сталкивается наш округ. Радует, что есть прямой диалог с министерством энергетики. Сергей Евгеньевич сделал акцент на развитии электроэнергетики, и с учетом того, что Югра занимает первое место по выработке, мы обсудили профицит мощности и возможность ее использования для развития не только нашего региона, а в целом УрФО", - сообщил Каров, его слова приводятся на сайте правительства региона.
В сообщении также отмечается, что электроэнергия во круге вырабатывается преимущественно тепловыми электростанциями. Сергей Цивилев на совещании подчеркнул важность укрепления взаимодействия федеральных органов власти и региональных властей в сфере электроэнергетики.
Матвей Каров выразил уверенность, что взаимодействие министерства энергетики РФ и регионального правительства позволит повысить эффективность работы топливно-энергетического комплекса Югры и обеспечить устойчивое развитие экономики региона. По итогам совещания решено продолжить сотрудничество и проводить регулярные встречи с целью координации действий и совместного решения ключевых проблем отрасли.