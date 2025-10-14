Рейтинг@Mail.ru
19:19 14.10.2025
ЦБ Пакистана рассказал о диверсификации торговых расчетов
в мире, пакистан, вашингтон (штат), мвф, всемирный банк
В мире, Пакистан, Вашингтон (штат), МВФ, Всемирный банк
ЦБ Пакистана рассказал о диверсификации торговых расчетов

ЦБ Пакистана: страна стремится к диверсификации торговых расчетов

© Flickr / Muzaffar BukhariИсламабад. Пакистан
Исламабад. Пакистан
© Flickr / Muzaffar Bukhari
Исламабад. Пакистан. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Игорь Наймушин. Пакистан прилагает много усилий для диверсификации торговых расчетов в национальных валютах, заявил исполнительный директор ЦБ страны Мухаммед Али Малик в ответ на вопрос РИА Новости.
"С точки зрения Пакистана, мы прилагаем немало усилий для диверсификации и организации торговли в местных валютах", - сообщил он в ответ на вопрос агентства на ежегодных встречах Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне.
Исламабад
Пакистану выгоднее присоединиться к Новому банку развития, заявил посол
19 марта, 04:13
 
В миреПакистанВашингтон (штат)МВФВсемирный банк
 
 
