© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: почти 78 тысяч градпланов участков оформили в Москве

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Москомархитектура за 15 лет выпустила 77,7 тысячи градостроительных планов участков (ГПЗУ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Почти 78 тысяч ГПЗУ выдано с 2011 по 2025 год – это результат системной работы по упрощению процедур для застройщиков и ускорению реализации проектов, важных для развития городской среды", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Он отметил, что на конец сентября в городе оформили свыше 8 тысяч планов. При этом за 15 лет ежегодный объем их выдачи увеличился почти в 16 раз. Если в 2011 году показатель составлял 624 документа, то в 2024 году вырос до 10 тысяч.

В сообщении уточняется, что такая динамика демонстрирует увеличение спроса на строительство жилья, социальной инфраструктуры и объектов коммерческого назначения во всех городских районах.