14:06 14.10.2025 (обновлено: 15:11 14.10.2025)
Ефимов: почти 78 тысяч градпланов участков оформили в Москве
Ефимов: почти 78 тысяч градпланов участков оформили в Москве
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Москомархитектура за 15 лет выпустила 77,7 тысячи градостроительных планов участков (ГПЗУ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Почти 78 тысяч ГПЗУ выдано с 2011 по 2025 год – это результат системной работы по упрощению процедур для застройщиков и ускорению реализации проектов, важных для развития городской среды", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Он отметил, что на конец сентября в городе оформили свыше 8 тысяч планов. При этом за 15 лет ежегодный объем их выдачи увеличился почти в 16 раз. Если в 2011 году показатель составлял 624 документа, то в 2024 году вырос до 10 тысяч.
В сообщении уточняется, что такая динамика демонстрирует увеличение спроса на строительство жилья, социальной инфраструктуры и объектов коммерческого назначения во всех городских районах.
Подобные инициативы планируют в дальнейшем развивать, на участках, по которым были оформлены градостроительные планы, построят различные объекты. Кроме того, прилегающие территории вокруг проектов благоустроят, добавляется в пресс-релизе.
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
