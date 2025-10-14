Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: жилые и производственные объекты построят по 104 КРТ с начала года - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:12 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/efimov-2048023208.html
Ефимов: жилые и производственные объекты построят по 104 КРТ с начала года
Ефимов: жилые и производственные объекты построят по 104 КРТ с начала года - РИА Новости, 14.10.2025
Ефимов: жилые и производственные объекты построят по 104 КРТ с начала года
Жилые и производственные объекты возведут в Москве по 104 опубликованным с начала года проектам КРТ, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T09:12:00+03:00
2025-10-14T09:12:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806704_0:28:3071:1755_1920x0_80_0_0_ae9913dd6e51ab3b22498ef263b2f52c.png
https://ria.ru/20251013/efimov-2047618173.html
https://ria.ru/20251013/efimov-2047602957.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806704_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f66241734498907c16760763d84ac89e.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: жилые и производственные объекты построят по 104 КРТ с начала года

Ефимов: жилые и производственные объекты возведут по 104 проектам КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Жилые и производственные объекты возведут в Москве по 104 опубликованным с начала года проектам КРТ, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С начала года в столице было подготовлено и опубликовано 104 проекта комплексного развития территорий. Они предусматривают реорганизацию участков общей площадью около 980 гектаров. Всего там планируют построить более 13 миллионов квадратных метров недвижимости, из которых свыше 4,2 миллиона квадратных метров придется на жилье для реализации программы реновации", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Ефимов: в Москве утвердили более 650 проектов планировки с 2011 года
13 октября, 11:12
В сообщении уточняется, что также на участках построят около 4,7 миллиона квадратных метров общественно-деловой и производственной инфраструктуры. Благодаря реализации проектов в Москве появится около 94 тысячи дополнительных рабочих мест.
Проекты КРТ реализуют в 11 административных округах города на территории 70 районов. Так, в рамках 17 проектов на юге столицы реорганизуют почти 131 гектар земли, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Ефимов: москвичи без торгов выкупили около 100 участков для ИЖС
13 октября, 09:12
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала