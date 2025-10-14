https://ria.ru/20251014/efimov-2048023208.html
Ефимов: жилые и производственные объекты построят по 104 КРТ с начала года
Ефимов: жилые и производственные объекты построят по 104 КРТ с начала года - РИА Новости, 14.10.2025
Ефимов: жилые и производственные объекты построят по 104 КРТ с начала года
Жилые и производственные объекты возведут в Москве по 104 опубликованным с начала года проектам КРТ, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 14.10.2025
москва
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Жилые и производственные объекты возведут в Москве по 104 опубликованным с начала года проектам КРТ, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С начала года в столице было подготовлено и опубликовано 104 проекта комплексного развития территорий. Они предусматривают реорганизацию участков общей площадью около 980 гектаров. Всего там планируют построить более 13 миллионов квадратных метров недвижимости, из которых свыше 4,2 миллиона квадратных метров придется на жилье для реализации программы реновации", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что также на участках построят около 4,7 миллиона квадратных метров общественно-деловой и производственной инфраструктуры. Благодаря реализации проектов в Москве появится около 94 тысячи дополнительных рабочих мест.
Проекты КРТ реализуют в 11 административных округах города на территории 70 районов. Так, в рамках 17 проектов на юге столицы реорганизуют почти 131 гектар земли, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.