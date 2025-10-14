Путин и Токаев обсудили реализацию двусторонних договоренностей

АЛМА-АТА, 14 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил реализацию ранее достигнутых двусторонних договоренностей на высшем уровне и детали подготовки к предстоящему в ноябре государственному визиту в Россию, сообщает во вторник пресс-служба казахстанского лидера.