Путин и Токаев обсудили реализацию двусторонних договоренностей

АЛМА-АТА, 14 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил реализацию ранее достигнутых двусторонних договоренностей на высшем уровне и детали подготовки к предстоящему в ноябре государственному визиту в Россию, сообщает во вторник пресс-служба казахстанского лидера.
"Глава государства провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы главы государств обсудили ход реализации ранее достигнутых двусторонних договоренностей на высшем уровне", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале президентской пресс-службы.
Сообщается, что также были рассмотрены отдельные аспекты подготовки предстоящего в ноябре государственного визита президента Казахстана в Российскую Федерацию.
Девятого октября на втором саммите "Центральная Азия - Россия" в Душанбе президент Казахстана сообщил, что его государственный визит в Россию состоится 12 ноября.