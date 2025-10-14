Рейтинг@Mail.ru
Путин и Токаев обсудили реализацию двусторонних договоренностей - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:35 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/dogovorennosti-2048148322.html
Путин и Токаев обсудили реализацию двусторонних договоренностей
Путин и Токаев обсудили реализацию двусторонних договоренностей - РИА Новости, 14.10.2025
Путин и Токаев обсудили реализацию двусторонних договоренностей
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил реализацию ранее достигнутых двусторонних... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T12:35:00+03:00
2025-10-14T12:35:00+03:00
в мире
казахстан
россия
владимир путин
касым-жомарт токаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986048330_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_ea8b93f79dd0667cfd7048295a333831.jpg
https://ria.ru/20251014/putin-2048142029.html
казахстан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986048330_8:0:1200:894_1920x0_80_0_0_3ac85cb4d6cef694739219c4087c4dab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Россия, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
Путин и Токаев обсудили реализацию двусторонних договоренностей

Токаев обсудил с Путиным подготовку к госвизиту в Россию

© Фото : AqordaВладимир Путин и Касым-Жомарт Токаев
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© Фото : Aqorda
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АЛМА-АТА, 14 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил реализацию ранее достигнутых двусторонних договоренностей на высшем уровне и детали подготовки к предстоящему в ноябре государственному визиту в Россию, сообщает во вторник пресс-служба казахстанского лидера.
Ранее во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Токаев в ходе телефонного разговора подтвердили настрой на укрепление стратегического партнерства и союзничества двух стран, а также реализацию торгово-экономических и гуманитарных проектов,
"Глава государства провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы главы государств обсудили ход реализации ранее достигнутых двусторонних договоренностей на высшем уровне", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале президентской пресс-службы.
Сообщается, что также были рассмотрены отдельные аспекты подготовки предстоящего в ноябре государственного визита президента Казахстана в Российскую Федерацию.
Девятого октября на втором саммите "Центральная Азия - Россия" в Душанбе президент Казахстана сообщил, что его государственный визит в Россию состоится 12 ноября.
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Путин и Токаев подтвердили настрой на укрепление партнерства двух стран
Вчера, 12:02
 
В миреКазахстанРоссияВладимир ПутинКасым-Жомарт Токаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала