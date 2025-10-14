В ДНР заочно рассмотрят дело наемницы из Норвегии, воевавшей за ВСУ

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Уголовное дело наемницы из Норвегии Сандры Эйры, воевавшей за ВСУ, заочно рассмотрят в Верховном суде ДНР, сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Эйра была объявлена в международный розыск, в отношении нее судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.