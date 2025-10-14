В ДНР заочно рассмотрят дело наемницы из Норвегии, воевавшей за ВСУ

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Уголовное дело наемницы из Норвегии Сандры Эйры, воевавшей за ВСУ, заочно рассмотрят в Верховном суде ДНР, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летней подданной Королевства Норвегия Сандры Эйры. Она заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в феврале 2022 года Эйра прибыла на Украину, где вступила в Интернациональный легион. После прохождения военной подготовки принимала участие в боевых действиях против российской армии в ДНР до лета 2025 года. За это она получила более 2 миллионов рублей.
Эйра была объявлена в международный розыск, в отношении нее судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Австралийского наемника, воевавшего за ВСУ, будут судить в ЛНР
18 апреля, 11:34