Более 610 тыс жителей Подмосковья проверили репродуктивное здоровье
Новости Подмосковья
 
11:04 14.10.2025
Более 610 тыс жителей Подмосковья проверили репродуктивное здоровье
Более 610 тыс жителей Подмосковья проверили репродуктивное здоровье
2025
московская область (подмосковье), людмила болатаева
Более 610 тыс жителей Подмосковья проверили репродуктивное здоровье

Свыше 610 тыс жителей Подмосковья прошли репродуктивную диспансеризацию

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Свыше 610 тысяч жителей Подмосковья прошли репродуктивную диспансеризацию с начала 2025 года, она доступна всем жителям региона в возрасте от 18 до 49 лет, сообщила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
"Проверять репродуктивное здоровье особенно важно перед планированием беременности. Сделать это можно бесплатно, по полису ОМС. С начала года в Подмосковье такую диспансеризацию прошли уже более 610 тысяч человек", - сказала Болатаева, слова которой приводятся пресс-службой министерства здравоохранения региона.
В ведомстве напомнили, что в ходе диспансеризации женщины проходят консультацию акушера-гинеколога, УЗИ органов малого таза и молочных желез, а также цитологическое исследование. Мужчинам доступна консультация врача-уролога, а при необходимости они могут быть направлены на дополнительные исследования, включающие спермограмму, УЗИ предстательной железы и анализ на инфекции.
Репродуктивная диспансеризация доступна жителям Московской области в возрасте от 18 до 49 дет. Пройти ее можно в поликлинике по месту прикрепления.
Более 50 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье
