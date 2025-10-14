Более 610 тыс жителей Подмосковья проверили репродуктивное здоровье

https://ria.ru/20251014/dispanserizatsiya-2048129464.html
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Свыше 610 тысяч жителей Подмосковья прошли репродуктивную диспансеризацию с начала 2025 года, она доступна всем жителям региона в возрасте от 18 до 49 лет, сообщила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
"Проверять репродуктивное здоровье особенно важно перед планированием беременности. Сделать это можно бесплатно, по полису ОМС. С начала года в Подмосковье такую диспансеризацию прошли уже более 610 тысяч человек", - сказала Болатаева, слова которой приводятся пресс-службой министерства здравоохранения региона.
В ведомстве напомнили, что в ходе диспансеризации женщины проходят консультацию акушера-гинеколога, УЗИ органов малого таза и молочных желез, а также цитологическое исследование. Мужчинам доступна консультация врача-уролога, а при необходимости они могут быть направлены на дополнительные исследования, включающие спермограмму, УЗИ предстательной железы и анализ на инфекции.
Репродуктивная диспансеризация доступна жителям Московской области в возрасте от 18 до 49 дет. Пройти ее можно в поликлинике по месту прикрепления.