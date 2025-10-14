В Брюсселе произошли столкновения между протестующими и полицией

БРЮССЕЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Столкновения между протестующими в масках и полицией произошли утром на акции протеста в Брюсселе, сообщает телеканал BX1, отмечая, что полиция применила слезоточивый газ.
Уточняется, что в акции протеста в Брюсселе к середине дня вторника участие приняли порядка 80 тысяч человек. Шествие в основном проходит мирно, однако группа молодежи в масках рано утром попыталась устроить заграждения в районе бульвара Пашеко, где расположен миграционный офис. В здание полетели петарды и баллоны с краской. Полиция вмешалась, применила слезоточивый газ, несколько участников были задержаны.
Во вторник в Бельгии проходит всеобщая забастовка против политики действующего правительства. Участники критикуют антисоциальные реформы и ужесточение миграционных правил.