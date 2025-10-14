Рейтинг@Mail.ru
В Брюсселе произошли столкновения между протестующими и полицией
15:00 14.10.2025
В Брюсселе произошли столкновения между протестующими и полицией
в мире
брюссель
бельгия
2025
в мире, брюссель, бельгия
В мире, Брюссель, Бельгия
В Брюсселе произошли столкновения между протестующими и полицией

В Брюсселе полиция применила слезоточивый газ при разгоне протестующих

© AP Photo / Harry NakosАкция протеста в Брюсселе
Акция протеста в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / Harry Nakos
Акция протеста в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Столкновения между протестующими в масках и полицией произошли утром на акции протеста в Брюсселе, сообщает телеканал BX1, отмечая, что полиция применила слезоточивый газ.
Уточняется, что в акции протеста в Брюсселе к середине дня вторника участие приняли порядка 80 тысяч человек. Шествие в основном проходит мирно, однако группа молодежи в масках рано утром попыталась устроить заграждения в районе бульвара Пашеко, где расположен миграционный офис. В здание полетели петарды и баллоны с краской. Полиция вмешалась, применила слезоточивый газ, несколько участников были задержаны.
Во вторник в Бельгии проходит всеобщая забастовка против политики действующего правительства. Участники критикуют антисоциальные реформы и ужесточение миграционных правил.
