Блиновской может потребоваться этапирование в колонию, рассказал юрист

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. "Королеве марафонов" Елене Блиновской для условно-досрочного освобождения (УДО) может потребоваться этапирование из СИЗО в исправительную колонию, положительная характеристика администрации колонии и решение суда в пользу УДО, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

В понедельник Мосгорсуд уменьшил срок, назначенный Блиновской , с пяти до 4,5 лет колонии. Как отметила в разговоре с РИА Новости адвокат Наталья Сальникова, у ее клиентки уже есть право подавать ходатайство об условно-досрочном освобождении.

"Формально у осужденной возникло право подать ходатайство об условно-досрочном освобождении после отбытия половины срока. С учетом предварительного содержания под стражей и домашнего ареста, которые в совокупности эквивалентны трем годам нахождения в колонии общего режима, этот момент уже может быть близок", - рассказал Хаминский

При этом юрист отметил, что Блиновская на пути к УДО может столкнуться с рядом процедурных трудностей, так как соответствующее ходатайство подается из исправительной колонии, а не из следственного изолятора.

"Блиновскую необходимо этапировать в колонию, где она должна зарекомендовать себя с положительной стороны, не иметь взысканий и получить одобрение администрации. Решающим фактором при рассмотрении ходатайства судом станет позиция прокурора. На практике весь этот процесс – от этапирования до получения характеристик и судебного заседания – может занять значительное время. Таким образом, процедура условно-досрочного освобождения способна растянуться практически до момента полного отбытия назначенного судом срока наказания", - заключил Хаминский.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Позднее суд признал ее банкротом.