Рейтинг@Mail.ru
Блиновской может потребоваться этапирование в колонию, рассказал юрист - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:20 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/blinovskaja-2048228243.html
Блиновской может потребоваться этапирование в колонию, рассказал юрист
Блиновской может потребоваться этапирование в колонию, рассказал юрист - РИА Новости, 14.10.2025
Блиновской может потребоваться этапирование в колонию, рассказал юрист
"Королеве марафонов" Елене Блиновской для условно-досрочного освобождения (УДО) может потребоваться этапирование из СИЗО в исправительную колонию, положительная РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T17:20:00+03:00
2025-10-14T17:20:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
елена блиновская
александр хаминский
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969530040_0:66:3059:1787_1920x0_80_0_0_823dd57956fb209e1293009ec509e756.jpg
https://ria.ru/20251013/mosgorsud-2047931046.html
https://ria.ru/20251013/dolg-2048028587.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969530040_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_38dc6ca2996f0fc1dabab9c4911f226a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, московская область (подмосковье), елена блиновская, александр хаминский, московский городской суд
Москва, Московская область (Подмосковье), Елена Блиновская, Александр Хаминский, Московский городской суд
Блиновской может потребоваться этапирование в колонию, рассказал юрист

Юрист Хаминский: Блиновской может потребоваться этапирование из СИЗО в колонию

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЕлена Блиновская
Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Елена Блиновская. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. "Королеве марафонов" Елене Блиновской для условно-досрочного освобождения (УДО) может потребоваться этапирование из СИЗО в исправительную колонию, положительная характеристика администрации колонии и решение суда в пользу УДО, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
В понедельник Мосгорсуд уменьшил срок, назначенный Блиновской, с пяти до 4,5 лет колонии. Как отметила в разговоре с РИА Новости адвокат Наталья Сальникова, у ее клиентки уже есть право подавать ходатайство об условно-досрочном освобождении.
Елена Блиновская в суде - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Мосгорсуд смягчил приговор Блиновской
13 октября, 12:34
"Формально у осужденной возникло право подать ходатайство об условно-досрочном освобождении после отбытия половины срока. С учетом предварительного содержания под стражей и домашнего ареста, которые в совокупности эквивалентны трем годам нахождения в колонии общего режима, этот момент уже может быть близок", - рассказал Хаминский.
При этом юрист отметил, что Блиновская на пути к УДО может столкнуться с рядом процедурных трудностей, так как соответствующее ходатайство подается из исправительной колонии, а не из следственного изолятора.
"Блиновскую необходимо этапировать в колонию, где она должна зарекомендовать себя с положительной стороны, не иметь взысканий и получить одобрение администрации. Решающим фактором при рассмотрении ходатайства судом станет позиция прокурора. На практике весь этот процесс – от этапирования до получения характеристик и судебного заседания – может занять значительное время. Таким образом, процедура условно-досрочного освобождения способна растянуться практически до момента полного отбытия назначенного судом срока наказания", - заключил Хаминский.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Позднее суд признал ее банкротом.
Савеловский суд Москвы 3 марта приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Ее признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей.
Блогер Валерия Чекалина, обвиняемая в незаконных валютных операциях - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Налоговый долг блогера Лерчек превысил 169 миллионов рублей
13 октября, 18:18
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)Елена БлиновскаяАлександр ХаминскийМосковский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала