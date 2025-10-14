Рейтинг@Mail.ru
Фонтанный комплекс на Поклонной горе в Москве начали готовить к зиме
14:54 14.10.2025 (обновлено: 14:56 22.10.2025)
Фонтанный комплекс на Поклонной горе в Москве начали готовить к зиме
Фонтанный комплекс на Поклонной горе в Москве начали готовить к зиме
Фонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе в Москве начали готовить к зиме, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 22.10.2025
Фонтанный комплекс на Поклонной горе в Москве начали готовить к зиме

Бирюков: фонтанный комплекс на Поклонной горе начали готовить к зиме

© РИА Новости / Александр КожохинВид на мемориальный комплекс на Поклонной горе с Триумфальной арки в Москве
Вид на мемориальный комплекс на Поклонной горе с Триумфальной арки в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Александр Кожохин
Вид на мемориальный комплекс на Поклонной горе с Триумфальной арки в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Фонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе в Москве начали готовить к зиме, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства начали готовить к зимнему периоду фонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе, это один из самых больших столичных фонтанов, он был открыт в 1995 году к празднованию 50-летия окончания Великой Отечественной войны. Вначале сооружение тщательно промоют с помощью щеток, аппаратов высокого давления и специального моющего средства. Эта процедура займет пять дней, будут задействованы пять бригад и столько же поливомоечных машин", - приводятся слова Бирюкова в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Он уточнил, что после завершения очистки специалисты приступят непосредственно к работам по консервации фонтана, они включают, в том числе, демонтаж форсунок и подводных светильников, установку заглушек и защитных элементов в чаши.
"Фонтанный комплекс "Годы войны" располагается на главной аллее Парка Победы на Поклонной горе. Он состоит из пяти одинаковых прямоугольных чаш, сделанных из темно-красного гранита, в каждой бьет 45 вертикальных водных струй. Их общее количество - 225 - столько недель длилась Великая Отечественная война", - добавили в ведомстве.
