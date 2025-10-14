Фонтанный комплекс на Поклонной горе в Москве начали готовить к зиме

Вид на мемориальный комплекс на Поклонной горе с Триумфальной арки в Москве. Архивное фото

Вид на мемориальный комплекс на Поклонной горе с Триумфальной арки в Москве

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Фонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе в Москве начали готовить к зиме, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства начали готовить к зимнему периоду фонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе, это один из самых больших столичных фонтанов, он был открыт в 1995 году к празднованию 50-летия окончания Великой Отечественной войны. Вначале сооружение тщательно промоют с помощью щеток, аппаратов высокого давления и специального моющего средства. Эта процедура займет пять дней, будут задействованы пять бригад и столько же поливомоечных машин", - приводятся слова Бирюкова в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Он уточнил, что после завершения очистки специалисты приступят непосредственно к работам по консервации фонтана, они включают, в том числе, демонтаж форсунок и подводных светильников, установку заглушек и защитных элементов в чаши.