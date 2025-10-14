https://ria.ru/20251014/biryukov-2048174847.html
Дорожное покрытие обновили на участке Каширского шоссе в Москве
Дорожное покрытие обновили на участке Каширского шоссе в Москве - РИА Новости, 14.10.2025
Дорожное покрытие обновили на участке Каширского шоссе в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по замене асфальтобетонного покрытия на одной из ключевых магистралей юга столицы - Каширском шоссе, РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T14:02:00+03:00
2025-10-14T14:02:00+03:00
2025-10-14T14:02:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883816087_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_eca1de1df661a7128229985fa1504d1e.jpg
https://realty.ria.ru/20251013/moskva-2047997151.html
https://ria.ru/20251014/biryukov-2048171291.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883816087_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_32860f53add539a93597093c5d3194a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
Дорожное покрытие обновили на участке Каширского шоссе в Москве
Бирюков: специалисты КГХ заменили асфальт на Каширском шоссе
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по замене асфальтобетонного покрытия на одной из ключевых магистралей юга столицы - Каширском шоссе, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду организуем мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. Провели ремонт дорожного полотна на Каширском шоссе, в общей сложности отремонтировали более 320 тысяч квадратных метров на участке от Каширского тоннеля до улицы Маршала Захарова и участке дублера магистрали", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что ранее ремонт проводили в 2021 году. Гарантийный срок покрытия истек, на проезжей части из-за интенсивного движения образовались локальные разрушения и колейность, что могло негативно повлиять на безопасность дорожного движения.
"Ремонт проходил в несколько этапов. На первом специалисты провели фрезерование существующего покрытия, затем отремонтировали смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего уложили новый асфальт. На завершающем этапе нанесли дорожную разметку. Работы проводились преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, с частичным ограничением движения", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу. Суммарно эти предприятия за сезон выпускают более 2 миллионов тонн смеси.