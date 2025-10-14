Дорожное покрытие обновили на участке Каширского шоссе в Москве

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по замене асфальтобетонного покрытия на одной из ключевых магистралей юга столицы - Каширском шоссе, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду организуем мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. Провели ремонт дорожного полотна на Каширском шоссе, в общей сложности отремонтировали более 320 тысяч квадратных метров на участке от Каширского тоннеля до улицы Маршала Захарова и участке дублера магистрали", - рассказал Бирюков.

Заместитель мэра пояснил, что ранее ремонт проводили в 2021 году. Гарантийный срок покрытия истек, на проезжей части из-за интенсивного движения образовались локальные разрушения и колейность, что могло негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

"Ремонт проходил в несколько этапов. На первом специалисты провели фрезерование существующего покрытия, затем отремонтировали смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего уложили новый асфальт. На завершающем этапе нанесли дорожную разметку. Работы проводились преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, с частичным ограничением движения", - добавил Бирюков.