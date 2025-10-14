Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о новом цикле напряженности в отношениях США и Китая - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:09 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/analitik-2048160350.html
Эксперт рассказал о новом цикле напряженности в отношениях США и Китая
Эксперт рассказал о новом цикле напряженности в отношениях США и Китая - РИА Новости, 14.10.2025
Эксперт рассказал о новом цикле напряженности в отношениях США и Китая
Новый цикл напряженных внешнеторговых отношений США и Китая с эскалацией ответных шагов по принципу "око за око" может продлиться несколько месяцев, заявил РИА... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T13:09:00+03:00
2025-10-14T13:09:00+03:00
в мире
сша
китай
дональд трамп
скотт бессент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810852271_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1861cf61022eba77d1271e90a7751396.jpg
https://ria.ru/20251014/rossija-2048105143.html
https://ria.ru/20251014/redkozemy-2047986737.html
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810852271_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_4499743e2218c6d6775e5aeeb212d209.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, дональд трамп, скотт бессент
В мире, США, Китай, Дональд Трамп, Скотт Бессент
Эксперт рассказал о новом цикле напряженности в отношениях США и Китая

Керр: новый цикл торговой напряженности между США и КНР продлится пару месяцев

© AP Photo / Mark Schiefelbein/PoolФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein/Pool
Флаги США и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Новый цикл напряженных внешнеторговых отношений США и Китая с эскалацией ответных шагов по принципу "око за око" может продлиться несколько месяцев, заявил РИА Новости старший аналитик компании "Эйлер" Беннет Керр.
В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх того уровня, которые платятся сейчас, объяснив это китайской "агрессивной позицией" в сфере торговли. Позднее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что новых пошлин ы пока могут подождать, чтобы дать возможность лидерам двух стран встретиться и решить все вопросы.
Порт Шанхая - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Россия и Китай установят новый рекорд контейнерных перевозок
Вчера, 08:56
"Возвращение напряженности в торговых отношениях США и Китая угрожает подорвать оптимизм инвесторов, стимулирующий ралли на фондовом рынке КНР. В связи с последними событиями участники рынка заговорили о новом цикле взаимных шагов со стороны двух стран по принципу "око за око", который может продлиться несколько месяцев", - оценивает Керр.
Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.
В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% с 14 мая на 90 дней. А в начале августа временная пауза на повышение США импортных пошлин на китайские товары была продлена еще на 90 дней.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
"Все под контролем": Китай "выставил" Европу на миллионы евро
Вчера, 08:00
 
В миреСШАКитайДональд ТрампСкотт Бессент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала