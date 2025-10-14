https://ria.ru/20251014/analitik-2048160350.html
Эксперт рассказал о новом цикле напряженности в отношениях США и Китая
Эксперт рассказал о новом цикле напряженности в отношениях США и Китая - РИА Новости, 14.10.2025
Эксперт рассказал о новом цикле напряженности в отношениях США и Китая
Новый цикл напряженных внешнеторговых отношений США и Китая с эскалацией ответных шагов по принципу "око за око" может продлиться несколько месяцев, заявил РИА... РИА Новости, 14.10.2025
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Новый цикл напряженных внешнеторговых отношений США и Китая с эскалацией ответных шагов по принципу "око за око" может продлиться несколько месяцев, заявил РИА Новости старший аналитик компании "Эйлер" Беннет Керр.
В пятницу президент США Дональд Трамп
заявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая
сверх того уровня, которые платятся сейчас, объяснив это китайской "агрессивной позицией" в сфере торговли. Позднее министр финансов США Скотт Бессент
заявил, что новых пошлин ы пока могут подождать, чтобы дать возможность лидерам двух стран встретиться и решить все вопросы.
"Возвращение напряженности в торговых отношениях США и Китая угрожает подорвать оптимизм инвесторов, стимулирующий ралли на фондовом рынке КНР. В связи с последними событиями участники рынка заговорили о новом цикле взаимных шагов со стороны двух стран по принципу "око за око", который может продлиться несколько месяцев", - оценивает Керр.
Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.
В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% с 14 мая на 90 дней. А в начале августа временная пауза на повышение США импортных пошлин на китайские товары была продлена еще на 90 дней.