Эксперт рассказал о новом цикле напряженности в отношениях США и Китая

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Новый цикл напряженных внешнеторговых отношений США и Китая с эскалацией ответных шагов по принципу "око за око" может продлиться несколько месяцев, заявил РИА Новости старший аналитик компании "Эйлер" Беннет Керр.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх того уровня, которые платятся сейчас, объяснив это китайской "агрессивной позицией" в сфере торговли. Позднее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что новых пошлин ы пока могут подождать, чтобы дать возможность лидерам двух стран встретиться и решить все вопросы.

"Возвращение напряженности в торговых отношениях США и Китая угрожает подорвать оптимизм инвесторов, стимулирующий ралли на фондовом рынке КНР. В связи с последними событиями участники рынка заговорили о новом цикле взаимных шагов со стороны двух стран по принципу "око за око", который может продлиться несколько месяцев", - оценивает Керр.

Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.