Хакеры выложили в интернет номер телефона австралийского премьера - РИА Новости, 14.10.2025
13:38 14.10.2025
Хакеры выложили в интернет номер телефона австралийского премьера
Хакеры выложили в интернет номер телефона австралийского премьера
Личные номера телефонов премьер-министра Энтони Альбанезе и других членов правительства Австралии опубликованы хакерами в открытом доступе, сообщает портал ABC... РИА Новости, 14.10.2025
в мире
австралия
энтони альбанезе
австралия
в мире, австралия, энтони альбанезе
В мире, Австралия, Энтони Альбанезе
Хакеры выложили в интернет номер телефона австралийского премьера

ABC News: хакеры опубликовали номера Альбанезе и других австралийских политиков

Энтони Альбанезе
Энтони Альбанезе - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / Rick Rycroft
Энтони Альбанезе. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Личные номера телефонов премьер-министра Энтони Альбанезе и других членов правительства Австралии опубликованы хакерами в открытом доступе, сообщает портал ABC News.
На американском веб-сайте, к которому любой пользователь может получить доступ бесплатно, размещены номера мобильных телефонов и адреса электронной почты миллионов людей, включая политиков, говорится в сообщении.
"Власти изучают сайт, на котором размещены личные номера телефонов премьер-министра Энтони Албанезе и лидера оппозиции Сусан Ли, а также других известных австралийцев", - сообщает ABC News.
Власти Австралии уже направили запрос на удаление данных. Пока не ясно, как долго информация о номерах политиков находилась в открытом доступе, но правительство Альбанезе было в курсе утечки еще в сентябре, утверждает издание.
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Daily Mail написала о серьезных уязвимостях в системе эстонских цифровых ID
