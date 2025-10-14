https://ria.ru/20251014/albaneze-2048170438.html
Хакеры выложили в интернет номер телефона австралийского премьера
Хакеры выложили в интернет номер телефона австралийского премьера - РИА Новости, 14.10.2025
Хакеры выложили в интернет номер телефона австралийского премьера
Личные номера телефонов премьер-министра Энтони Альбанезе и других членов правительства Австралии опубликованы хакерами в открытом доступе, сообщает портал ABC... РИА Новости, 14.10.2025
Хакеры выложили в интернет номер телефона австралийского премьера
ABC News: хакеры опубликовали номера Альбанезе и других австралийских политиков
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.
Личные номера телефонов премьер-министра Энтони Альбанезе и других членов правительства Австралии опубликованы хакерами в открытом доступе, сообщает портал ABC News
.
На американском веб-сайте, к которому любой пользователь может получить доступ бесплатно, размещены номера мобильных телефонов и адреса электронной почты миллионов людей, включая политиков, говорится в сообщении.
"Власти изучают сайт, на котором размещены личные номера телефонов премьер-министра Энтони Албанезе и лидера оппозиции Сусан Ли, а также других известных австралийцев", - сообщает ABC News.
Власти Австралии
уже направили запрос на удаление данных. Пока не ясно, как долго информация о номерах политиков находилась в открытом доступе, но правительство Альбанезе
было в курсе утечки еще в сентябре, утверждает издание.