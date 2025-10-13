Стоимость золота впервые в истории превысила 4100 долларов за унцию

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Биржевая цена золота поднимается в понедельник днем, впервые в истории превысив отметку в 4 100 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.

По состоянию на 14.05 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,44% относительно предыдущего закрытия - на 97,6 доллара, до 4 098 долларов за тройскую унцию.

Максимально в ходе торгов эта стоимость достигала 4 103,81 доллара за тройскую унцию, что стало новым историческим рекордом.