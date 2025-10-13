https://ria.ru/20251013/zoloto-2047955988.html
Стоимость золота впервые в истории превысила 4100 долларов за унцию
Стоимость золота впервые в истории превысила 4100 долларов за унцию - РИА Новости, 13.10.2025
Стоимость золота впервые в истории превысила 4100 долларов за унцию
Биржевая цена золота поднимается в понедельник днем, впервые в истории превысив отметку в 4 100 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T14:16:00+03:00
2025-10-13T14:16:00+03:00
2025-10-13T14:16:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025735842_0:42:3492:2006_1920x0_80_0_0_308adf41d949b3580dec8ba013d3e9d7.jpg
https://ria.ru/20251008/zoloto-2046985282.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025735842_381:0:3112:2048_1920x0_80_0_0_a6b17bba872d821d12b5c4d9ebf87f64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика
Стоимость золота впервые в истории превысила 4100 долларов за унцию
Цена на золото установила новый исторический рекорд
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Биржевая цена золота поднимается в понедельник днем, впервые в истории превысив отметку в 4 100 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 14.05 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,44% относительно предыдущего закрытия - на 97,6 доллара, до 4 098 долларов за тройскую унцию.
Максимально в ходе торгов эта стоимость достигала 4 103,81 доллара за тройскую унцию, что стало новым историческим рекордом.
Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 5,21%, до 49,71 доллара за унцию.