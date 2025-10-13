Рейтинг@Mail.ru
Зеленский вновь признал, что у ВСУ только 40% своего оружия - РИА Новости, 13.10.2025
14:59 13.10.2025
Зеленский вновь признал, что у ВСУ только 40% своего оружия
Зеленский вновь признал, что у ВСУ только 40% своего оружия

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский снова признал, что у ВСУ только 40% своего оружия.
"Более 40% оружия на фронте сейчас производится на Украине", - заявил Зеленский на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Любляне.
В июле Зеленский сообщил, что всего 40% оружия, используемого ВСУ на фронте, произведено на Украине. На полях саммита НАТО в Гааге он выпрашивал деньги на оружие, сетуя, что 40% оборонного производства Украины недофинансировано.
Россия считает, что поставки вооружений и средств на них Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
"Исчезли упоминания". В Киеве указали на деталь в обращениях Зеленского
8 апреля, 12:59
 
