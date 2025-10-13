https://ria.ru/20251013/zelenskij-2047968968.html
Зеленский вновь признал, что у ВСУ только 40% своего оружия
Зеленский вновь признал, что у ВСУ только 40% своего оружия - РИА Новости, 13.10.2025
Зеленский вновь признал, что у ВСУ только 40% своего оружия
Владимир Зеленский снова признал, что у ВСУ только 40% своего оружия. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T14:59:00+03:00
2025-10-13T14:59:00+03:00
2025-10-13T14:59:00+03:00
в мире
украина
россия
гаага
владимир зеленский
сергей лавров
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652564_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a367a652213bc576b0882161ff8a4b9.jpg
https://ria.ru/20250408/dubinskiy-2010000590.html
украина
россия
гаага
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652564_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_99be080d71bc0b0b8b9153c3a0481bf0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, гаага, владимир зеленский, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Гаага, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины
Зеленский вновь признал, что у ВСУ только 40% своего оружия
Зеленский выступил с признанием по оружию ВСУ. Подробности