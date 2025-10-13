Рейтинг@Mail.ru
Журналист сообщил плохие новости Зеленскому после заявления Трампа
10:03 13.10.2025 (обновлено: 10:04 13.10.2025)
https://ria.ru/20251013/zayavlenie-2047897563.html
Журналист сообщил плохие новости Зеленскому после заявления Трампа
Журналист сообщил плохие новости Зеленскому после заявления Трампа
Поставки Украине ракет Tomahawk не остановят продвижение российской армии в зоне СВО, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.
в мире
украина
сша
киев
дональд трамп
владимир зеленский
Журналист Боуз раскрыл последствия поставок ракет Tomahawk на Украину

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Поставки Украине ракет Tomahawk не остановят продвижение российской армии в зоне СВО, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.
Так он отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон передаст Киеву это вооружение, если конфликт на Украине не удастся урегулировать.
дополняется ...
"Если США <...> поставят Украине Tomahawk <...> российская ПВО скоро научится их уничтожать. Войска не остановят наступление, а удары не прекратятся", — написал журналист.
На минувшей неделе президент США Дональд Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок американских крылатых ракет Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.

По данным газеты Telegraph, Владимир Зеленский попросил о поставках такого оружия во время встречи с президентом США в середине сентября. Портал Axios писал, что это единственный пункт в заявке Киева, который Трамп отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку.
На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин заявил, что применение ВСУ этого вооружения невозможно без участия американских военнослужащих. В любом случае Россия готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы ПВО приспособились к ATACMS, приноровятся и к этому виду вооружений.
