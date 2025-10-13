Защита попросила оправдать бизнесмена Портнягина

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Защита предпринимателя Дмитрия Портнягина в прениях сторон просила Мещанский суд Москвы оправдать его по делу о легализации около 64 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Мой подзащитный и его супруга прошли непростой путь... мой подзащитный является уникальным предпринимателем России , прошу оправдать его по предъявленному обвинению", - заявил в прениях сторон адвокат Евгений Грицков.

Портнягин и его бизнес-партнер Алексей Николаев обвиняются в легализации почти 64 миллионов рублей, полученных преступным путем (пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ), Екатерина Портнягина – в отмывании более 30 миллионов и даче взятки в 300 тысяч рублей (пункт "б" части 4 статьи 291 УК РФ). Все трое находятся под запретом определённых действий.

Прокурор в прениях сторон потребовала для Портнягина наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафом в 900 тысяч рублей. Его супругу Екатерину она просила отправить в колонию на 5,5 лет, а партнера Николаева на 2 года.

"Мы не согласны с запросом прокурора, поскольку это действительно очень суровое наказание. При том, что вину признали, оплатили все налоги и штрафы еще до возбуждения уголовного дела, но как итог - все равно просят реальный срок", - заметил адвокат.

Защита указывала, что инкриминируемые Портнягиным денежные средства были потрачены именно на личные нужды, включая покупки в магазинах, оплату такси, авиабилетов и даже родов в московском роддоме. Представленные суду выписки по счетам это подтверждают.