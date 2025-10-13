Рейтинг@Mail.ru
Уроженца Донбасса передали Красному Кресту вместе с остальными заложниками - РИА Новости, 13.10.2025
11:40 13.10.2025 (обновлено: 12:42 13.10.2025)
Уроженца Донбасса передали Красному Кресту вместе с остальными заложниками
Уроженца Донбасса передали Красному Кресту вместе с остальными заложниками - РИА Новости, 13.10.2025
Уроженца Донбасса передали Красному Кресту вместе с остальными заложниками
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что вторая группа освобожденных заложников передана Красному Кресту в секторе Газа, известно, что в ней находится... РИА Новости, 13.10.2025
Уроженца Донбасса передали Красному Кресту вместе с остальными заложниками

Уроженца Донбасса передали Красному Кресту вместе со второй группой заложников

Автомобили Красного креста, прибывающие для передачи израильских заложников в Хан-Юнисе. 13 октября 2025
Автомобили Красного креста, прибывающие для передачи израильских заложников в Хан-Юнисе. 13 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Автомобили Красного креста, прибывающие для передачи израильских заложников в Хан-Юнисе. 13 октября 2025
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что вторая группа освобожденных заложников передана Красному Кресту в секторе Газа, известно, что в ней находится уроженец Донбасса Максим Харкин.
"По информации, предоставленной Красным Крестом, 13 похищенных ХАМАС израильтян были переданы Красному Кресту и направляются к силам Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности в Газе", - говорится в сообщении.
Ранее в понедельник движение ХАМАС освободило первую группу из семи похищенных израильтян. Освобождение заложников происходит в рамках мирного плана Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа.
Тысячи людей собрались в Тель-Авиве в ожидании освобождения из Газы заложников - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Тысячи людей собрались в Тель-Авиве в ожидании освобождения заложников
