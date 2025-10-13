https://ria.ru/20251013/zalozhniki-2047914669.html
Красному Кресту передали вторую группу израильских заложников
Красному Кресту передали вторую группу израильских заложников
Представители Красного Креста получили вторую группу израильских заложников, сообщил в понедельник 12-й канал израильского телевидения. РИА Новости, 13.10.2025
в мире, израиль, тель-авив, красный крест, хамас
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.
Представители Красного Креста получили вторую группу израильских заложников, сообщил в понедельник 12-й канал израильского телевидения
.
"Тринадцать заложников были переданы", — говорится в публикации.
Как уточнила ЦАХАЛ, среди них есть и уроженец Донбасса Максим Харкин.
Таким образом, у палестинского движения ХАМАС
больше не осталось живых заложников. Тела погибших передадут позже.
Утром Израиль
получил группу из семи человек. Их доставили в пункт первоначального приема для медицинского осмотра.
Боевые действия в Газе прекратились днем 10 октября. До этого ХАМАС
и Тель-Авив
договорились об исполнении первой фазы плана по завершению конфликта.
В сентябре Белый дом опубликовал план из 20 пунктов. Движение должно согласиться не участвовать в управлении анклавом. Для его членов, которые поддержат мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом Израиль не должен оккупировать или аннексировать Газу.
ХАМАС согласилось освободить всех заложников и передать тела погибших, а Тель-Авив — отвести войска к согласованным линиям и выпустить сотни палестинцев из тюрем, включая осужденных пожизненно за терроризм.
По данным портала Ynet, ЦАХАЛ на первом этапе будет контролировать 53 процента территории анклава и выведет войска из Газы.
Стороны подтвердили договоренности. В то же время глава Генштаба Израиля Эяль Замир приказал армии готовиться к любому сценарию, включая проведение операции по возвращению заложников.