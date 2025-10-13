Рейтинг@Mail.ru
Вторую группу израильских заложников передали Красному Кресту - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:51 13.10.2025 (обновлено: 10:59 13.10.2025)
https://ria.ru/20251013/zalozhniki-2047908958.html
Вторую группу израильских заложников передали Красному Кресту
Вторую группу израильских заложников передали Красному Кресту - РИА Новости, 13.10.2025
Вторую группу израильских заложников передали Красному Кресту
Вторая группа израильских задолжников, состоящая из 13 человек, передана представителям Красного Креста в секторе Газа, сообщил в понедельник 12-й канал... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T10:51:00+03:00
2025-10-13T10:59:00+03:00
красный крест
в мире
хамас
израиль
биньямин нетаньяху
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047903129_0:312:3001:2000_1920x0_80_0_0_0938a85fb9983059bba259bb67901e42.jpg
https://ria.ru/20251013/krest-2047900086.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047903129_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_54850bc8cabe26ef876cc5cb87d78b30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красный крест, в мире, хамас, израиль, биньямин нетаньяху
Красный Крест, В мире, ХАМАС, Израиль, Биньямин Нетаньяху
Вторую группу израильских заложников передали Красному Кресту

Вторую группу израильских заложников из 13 человек передали Красному Кресту

© AP Photo / Leo CorreaАвтомобили с освобожденными из сектора Газа заложниками на военной базе недалеко от Рейма на юге Израиля
Автомобили с освобожденными из сектора Газа заложниками на военной базе недалеко от Рейма на юге Израиля - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Leo Correa
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Вторая группа израильских задолжников, состоящая из 13 человек, передана представителям Красного Креста в секторе Газа, сообщил в понедельник 12-й канал израильского телевидения.
«
"Тринадцать заложников были переданы представителям Красного Креста", - говорится в сообщении.
На данный момент у палестинского движения ХАМАС больше не осталось живых израильских заложников. Передача тел погибших ожидается позже.
Ранее в понедельник канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху подтвердила освобождение из сектора Газа первой группы из семи заложников. Освобожденные израильтяне были доставлены в пункт первоначального приема для медицинского осмотра.
Ранее Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
Члены ХАМАС передают часть из 20 израильских заложников представителям Международного комитета Красного Креста в Газе. 13 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Красный Крест направился за группой заложников в Газе
Вчера, 10:13
 
Красный КрестВ миреХАМАСИзраильБиньямин Нетаньяху
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала