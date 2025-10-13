Вторую группу израильских заложников передали Красному Кресту

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Вторая группа израильских задолжников, состоящая из 13 человек, передана представителям Красного Креста в секторе Газа, сообщил в понедельник 12-й канал израильского телевидения.
«
"Тринадцать заложников были переданы представителям Красного Креста", - говорится в сообщении.
На данный момент у палестинского движения ХАМАС больше не осталось живых израильских заложников. Передача тел погибших ожидается позже.
Ранее в понедельник канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху подтвердила освобождение из сектора Газа первой группы из семи заложников. Освобожденные израильтяне были доставлены в пункт первоначального приема для медицинского осмотра.
Ранее Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.