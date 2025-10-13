https://ria.ru/20251013/zalozhniki-2047888675.html
Армии Израиля передали первую группу заложников в секторе Газа
Армии Израиля передали первую группу заложников в секторе Газа
Армии Израиля передали первую группу заложников в секторе Газа
Первые семь освобождаемых заложников переданы представителями Красного Креста израильским военным в секторе Газа, сообщила гостелерадиокомпания Kan. РИА Новости, 13.10.2025
Армии Израиля передали первую группу заложников в секторе Газа
Красный Крест передал израильским военным первую группу заложников
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт – РИА Новости. Первые семь освобождаемых заложников переданы представителями Красного Креста израильским военным в секторе Газа, сообщила гостелерадиокомпания Kan.
"Красный Крест
передал семерых похищенных представителям Армии обороны Израиля
. В системе здравоохранения сообщили, что они могут ходить и находятся в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении на сайте Kan.
По данным портала Ynet, в первую группу освобождаемых заложников вошли Омри Миран, Матан Ангерст, Алон Эвель, Эйтан Мор, Гали Берман, Зив Берман, Гай Гальбоа Далаль.
Kan отмечает, что живых заложников освободят в два этапа. Вторую группу заложников, как ожидается, отпустят в 10.00 по московскому времени.