Армии Израиля передали первую группу заложников в секторе Газа

По данным портала Ynet, в первую группу освобождаемых заложников вошли Омри Миран, Матан Ангерст, Алон Эвель, Эйтан Мор, Гали Берман, Зив Берман, Гай Гальбоа Далаль.

Kan отмечает, что живых заложников освободят в два этапа. Вторую группу заложников, как ожидается, отпустят в 10.00 по московскому времени.