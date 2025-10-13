Рейтинг@Mail.ru
Армии Израиля передали первую группу заложников в секторе Газа
09:11 13.10.2025 (обновлено: 09:15 13.10.2025)
Армии Израиля передали первую группу заложников в секторе Газа
Армии Израиля передали первую группу заложников в секторе Газа
в мире
обострение палестино-израильского конфликта
сектор газа
в мире, обострение палестино-израильского конфликта, сектор газа
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта, Сектор Газа
Армии Израиля передали первую группу заложников в секторе Газа

Израильские военные в секторе Газа
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт – РИА Новости. Первые семь освобождаемых заложников переданы представителями Красного Креста израильским военным в секторе Газа, сообщила гостелерадиокомпания Kan.
"Красный Крест передал семерых похищенных представителям Армии обороны Израиля. В системе здравоохранения сообщили, что они могут ходить и находятся в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении на сайте Kan.
По данным портала Ynet, в первую группу освобождаемых заложников вошли Омри Миран, Матан Ангерст, Алон Эвель, Эйтан Мор, Гали Берман, Зив Берман, Гай Гальбоа Далаль.
Kan отмечает, что живых заложников освободят в два этапа. Вторую группу заложников, как ожидается, отпустят в 10.00 по московскому времени.
Более 1900 палестинцев сели в автобусы в израильских тюрьмах
Более 1900 палестинцев сели в автобусы в израильских тюрьмах
08:53
 
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта, Сектор Газа
 
 
