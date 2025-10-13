Армии Израиля передали первую группу заложников в секторе Газа

Люди смотрят прямую трансляцию освобождения заложников из сектора Газа в Тель-Авиве, Израиль. 13 октября 2025 года

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт — РИА Новости. Израильские военные получили первую группу заложников в секторе Газа, сообщила гостелерадиокомпания Kan

"Красный Крест передал семерых похищенных <...>. В системе здравоохранения сообщили, что они могут ходить и находятся в удовлетворительном состоянии", — говорится в публикации.

Телерадиокомпания добавила, что живых заложников освободят в два этапа. Вторую группу, как ожидается, отпустят в 10:00 по московскому времени.

По информации Reuters, 1966 палестинских заключенных, которых должен передать Израиль, уже сели в автобусы.

Прекращение огня

Боевые действия в Газе прекратились днем 10 октября. До этого движение ХАМАС и Тель-Авив договорились об исполнении первой фазы плана по завершению конфликта.

В сентябре Белый дом опубликовал план из 20 пунктов. Движение должно согласиться не участвовать в управлении анклавом. Для его членов, которые поддержат мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом Израиль не должен оккупировать или аннексировать Газу.

ХАМАС согласилось освободить всех заложников и передать тела погибших, а Тель-Авив — отвести войска к согласованным линиям и выпустить сотни палестинцев из тюрем, включая осужденных пожизненно за терроризм.

По данным портала Ynet, ЦАХАЛ на первом этапе будет контролировать 53 процента территории анклава и выведет войска из Газы.