Армии Израиля передали первую группу заложников в секторе Газа
Армии Израиля передали первую группу заложников в секторе Газа - РИА Новости, 13.10.2025
Армии Израиля передали первую группу заложников в секторе Газа
Израильские военные получили первую группу заложников в секторе Газа, сообщила гостелерадиокомпания Kan. РИА Новости, 13.10.2025
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт — РИА Новости.
Израильские военные получили первую группу заложников в секторе Газа, сообщила гостелерадиокомпания Kan
.
"Красный Крест передал семерых похищенных <...>. В системе здравоохранения сообщили, что они могут ходить и находятся в удовлетворительном состоянии", — говорится в публикации.
Телерадиокомпания добавила, что живых заложников освободят в два этапа. Вторую группу, как ожидается, отпустят в 10:00 по московскому времени.
По информации Reuters, 1966 палестинских заключенных, которых должен передать Израиль, уже сели в автобусы.
Боевые действия в Газе прекратились днем 10 октября. До этого движение ХАМАС
и Тель-Авив договорились об исполнении первой фазы плана по завершению конфликта.
В сентябре Белый дом опубликовал план из 20 пунктов. Движение должно согласиться не участвовать в управлении анклавом. Для его членов, которые поддержат мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом Израиль не должен оккупировать или аннексировать Газу.
ХАМАС согласилось освободить всех заложников и передать тела погибших, а Тель-Авив — отвести войска к согласованным линиям и выпустить сотни палестинцев из тюрем, включая осужденных пожизненно за терроризм.
По данным портала Ynet, ЦАХАЛ на первом этапе будет контролировать 53 процента территории анклава и выведет войска из Газы.
Стороны подтвердили договоренности. В то же время глава Генштаба Израиля Эяль Замир приказал армии готовиться к любому сценарию, включая проведение операции по возвращению заложников.