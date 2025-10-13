Рейтинг@Mail.ru
Двадцать израильских заложников вернутся из Газы после двух лет плена
00:49 13.10.2025 (обновлено: 07:07 13.10.2025)
Двадцать израильских заложников вернутся из Газы после двух лет плена
Двадцать израильских заложников вернутся из Газы после двух лет плена - РИА Новости, 13.10.2025
Двадцать израильских заложников вернутся из Газы после двух лет плена
Двадцать живых израильских заложников выйдут на свободу после двух лет плена в секторе Газа в рамках мирного плана президента США Дональда Трампа по... РИА Новости, 13.10.2025
в мире
израиль
сша
дональд трамп
хамас
красный крест
обострение палестино-израильского конфликта
в мире, израиль, сша, дональд трамп, хамас, красный крест, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, США, Дональд Трамп, ХАМАС, Красный Крест, Обострение палестино-израильского конфликта
Двадцать израильских заложников вернутся из Газы после двух лет плена

Двадцать живых израильских заложников будут освобождены в понедельник

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт — РИА Новости. Двадцать живых израильских заложников выйдут на свободу после двух лет плена в секторе Газа в рамках мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС.
Тель-Авив ожидает, что их отпустят в утренние часы. Это может совпасть с визитом американского лидера в Израиль. В соответствии с соглашением ХАМАС также обязалось вернуть на родину тела 28 павших пленников, но в Тель-Авиве считают, что на земле могут возникнуть сложности с оперативным обнаружением останков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
После ада: что будет, когда перестанет литься кровь
11 октября, 08:00
Освобождение заложников в этот раз ожидается по схеме, которую неоднократно реализовали при предыдущих гуманитарных усилиях — через представителей Красного креста. По плану, палестинские радикалы сначала передают этой организации пленников, затем их доставляют на встречу с военными ЦАХАЛ в секторе Газа.
В израильском истеблишменте и обществе называют этот день историческим, так как тема заложников в течение последних двух лет была одной из важнейших и тяжелейших в израильской общественно-политической повестке.
В обмен на заложников Израиль должен выпустить из тюрем почти две тысячи палестинских заключенных, 250 из которых отбывают пожизненные сроки за терроризм и убийства.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
