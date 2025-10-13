Двадцать израильских заложников вернутся из Газы после двух лет плена

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт — РИА Новости. Двадцать живых израильских заложников выйдут на свободу после двух лет плена в секторе Газа в рамках мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Тель-Авив ожидает, что их отпустят в утренние часы. Это может совпасть с визитом американского лидера в Израиль. В соответствии с соглашением ХАМАС также обязалось вернуть на родину тела 28 павших пленников, но в Тель-Авиве считают, что на земле могут возникнуть сложности с оперативным обнаружением останков.

ЦАХАЛ в секторе Газа. Освобождение заложников в этот раз ожидается по схеме, которую неоднократно реализовали при предыдущих гуманитарных усилиях — через представителей Красного креста . По плану, палестинские радикалы сначала передают этой организации пленников, затем их доставляют на встречу с военнымив секторе Газа.

В израильском истеблишменте и обществе называют этот день историческим, так как тема заложников в течение последних двух лет была одной из важнейших и тяжелейших в израильской общественно-политической повестке.