В Удмуртии экс-замминистра здравоохранения получила пять лет за взятку
13:38 13.10.2025
В Удмуртии экс-замминистра здравоохранения получила пять лет за взятку
Новости
происшествия, ижевск
Происшествия, Ижевск
В Удмуртии экс-замминистра здравоохранения получила пять лет за взятку

Экс-замминистра здравоохранения Удмуртии Кропочева получила пять лет за взятку

Правосудие. Архивное фото
Правосудие. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Fotolia / Corgarashu
Правосудие. Архивное фото. Архивное фото
УФА, 13 окт - РИА Новости. Суд в Ижевске приговорил к пяти годам лишения свободы бывшего заместителя министра здравоохранения Удмуртии Наталью Кропочеву за получение взятки в размере 1,3 миллиона рублей от бизнесмена, сообщила прокуратура региона.
"Первомайский районный суд Ижевска признал виновными бывшую замминистра здравоохранения Удмуртии Наталью Кропочеву и сообщницу Светлану Суслонову в коррупционных преступлениях", - говорится в сообщении.
Кропочева признана виновной в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями, и Суслонова — в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями, следует из релиза.
"Установлено, что Кропочева, будучи главврачом ГКБ № 2, через Суслонову получила взятку в 1,3 миллиона рублей от предпринимателя ритуальных услуг за заключение договора на транспортировку тел умерших и предоставление информации о пациентах. Кроме того, она фиктивно трудоустроила Суслонову врачом-дерматовенерологом и выплатила ей более 111 тысяч рублей заработной платы", - сообщила прокуратура Удмуртии.
Суд приговорил Кропочеву к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима, штрафу в размере 1,3 миллиона рублей, лишению права занимать государственные должности на 4 года и конфискации взятки в 1,3 миллиона рублей. Суслонова приговорена к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 1,3 миллиона рублей, отметили в надзорном ведомстве.
Кропочева с 2021 года по 2024 год являлась главным врачом городской клинической больницы № 2, а с июня 2024 года – заместителем министра здравоохранения Удмуртии. Позже она была уволена.
