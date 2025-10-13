В Удмуртии экс-замминистра здравоохранения получила пять лет за взятку

УФА, 13 окт - РИА Новости. Суд в Ижевске приговорил к пяти годам лишения свободы бывшего заместителя министра здравоохранения Удмуртии Наталью Кропочеву за получение взятки в размере 1,3 миллиона рублей от бизнесмена, сообщила прокуратура региона.

"Первомайский районный суд Ижевска признал виновными бывшую замминистра здравоохранения Удмуртии Наталью Кропочеву и сообщницу Светлану Суслонову в коррупционных преступлениях", - говорится в сообщении.

Кропочева признана виновной в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями, и Суслонова — в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями, следует из релиза.

"Установлено, что Кропочева, будучи главврачом ГКБ № 2, через Суслонову получила взятку в 1,3 миллиона рублей от предпринимателя ритуальных услуг за заключение договора на транспортировку тел умерших и предоставление информации о пациентах. Кроме того, она фиктивно трудоустроила Суслонову врачом-дерматовенерологом и выплатила ей более 111 тысяч рублей заработной платы", - сообщила прокуратура Удмуртии.

Суд приговорил Кропочеву к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима, штрафу в размере 1,3 миллиона рублей, лишению права занимать государственные должности на 4 года и конфискации взятки в 1,3 миллиона рублей. Суслонова приговорена к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 1,3 миллиона рублей, отметили в надзорном ведомстве.