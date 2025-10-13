Рейтинг@Mail.ru
Подмосковные ИТ-компании показали технологии на выставке в Дубае - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
17:11 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/vystavka-2048011803.html
Подмосковные ИТ-компании показали технологии на выставке в Дубае
Подмосковные ИТ-компании показали технологии на выставке в Дубае - РИА Новости, 13.10.2025
Подмосковные ИТ-компании показали технологии на выставке в Дубае
Компании ИТ-сферы из Подмосковья продемонстрировали технологии на мировой выставке GITEX GLOBAL 2025, она открылась в Дубае 13 октября, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T17:11:00+03:00
2025-10-13T17:11:00+03:00
новости подмосковья
технологии
московская область (подмосковье)
дубай
люберцы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991513316_0:127:3191:1922_1920x0_80_0_0_adb0938f49eacc457f5379455b4e5218.jpg
https://ria.ru/20251013/prazdnik-2048011636.html
московская область (подмосковье)
дубай
люберцы
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991513316_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_6f8351dc13fbb283216b71d5534b9e42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, московская область (подмосковье), дубай, люберцы
Новости Подмосковья, Технологии, Московская область (Подмосковье), Дубай, Люберцы
Подмосковные ИТ-компании показали технологии на выставке в Дубае

ИТ-компании из Подмосковья приняли участие в выставке GITEX GLOBAL 2025

© Екатерина ЧесноковаДубай
Дубай - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Екатерина Чеснокова
Дубай. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Компании ИТ-сферы из Подмосковья продемонстрировали технологии на мировой выставке GITEX GLOBAL 2025, она открылась в Дубае 13 октября, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Организацию коллективного стенда и прочие технические расходы по участию в выставке взял на себя Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Поддержка экспортерам в регионе предоставляется в рамках государственной программы "Предпринимательство Подмосковья на 2023-2027 год".
На групповом стенде Московской области на выставке в Дубае представлены пять компаний ИТ-сектора. Это ООО "ДЮК ТЕХНОЛОГИИ" из городского округа Люберцы, ООО "СМТ" из городского округа Одинцово, ООО "Битроботикс Экспорт" из Ленинского городского округа. Также сразу два экспонента представляют ИТ-кластер особой экономической зоны "Дубна". Это резиденты площадки ООО "ГЕТМОБИТ" и ООО "Икс Ред Групп".
Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на еженедельном оперативном совещании - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Праздник "День семей защитников Отечества" появится в Тульской области
Вчера, 17:09
 
Новости ПодмосковьяТехнологииМосковская область (Подмосковье)ДубайЛюберцы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала