Подмосковные ИТ-компании показали технологии на выставке в Дубае

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Компании ИТ-сферы из Подмосковья продемонстрировали технологии на мировой выставке GITEX GLOBAL 2025, она открылась в Дубае 13 октября, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Организацию коллективного стенда и прочие технические расходы по участию в выставке взял на себя Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Поддержка экспортерам в регионе предоставляется в рамках государственной программы "Предпринимательство Подмосковья на 2023-2027 год".

На групповом стенде Московской области на выставке в Дубае представлены пять компаний ИТ-сектора. Это ООО "ДЮК ТЕХНОЛОГИИ" из городского округа Люберцы, ООО "СМТ" из городского округа Одинцово, ООО "Битроботикс Экспорт" из Ленинского городского округа. Также сразу два экспонента представляют ИТ-кластер особой экономической зоны "Дубна". Это резиденты площадки ООО "ГЕТМОБИТ" и ООО "Икс Ред Групп".