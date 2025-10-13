Рейтинг@Mail.ru
На Солнце произошло 15 вспышек - РИА Новости, 13.10.2025
Наука
Наука
 
19:03 13.10.2025
На Солнце произошло 15 вспышек
На Солнце произошло 15 вспышек - РИА Новости, 13.10.2025
На Солнце произошло 15 вспышек
Учёные зафиксировали уже 15 вспышек, произошедших на Солнце с начала суток, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T19:03:00+03:00
2025-10-13T19:03:00+03:00
наука
в мире
российская академия наук
вспышки на солнце
2025
Новости
ru-RU
Вспышки, зафиксированные на Солнце
Учёные зафиксировали уже 15 вспышек, произошедших на Солнце с начала суток, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. С полуночи по московскому времени на Солнце произошло 15 вспышек, три из которых сильные, уровня M.
в мире, российская академия наук, вспышки на солнце
Наука, В мире, Российская академия наук, вспышки на Солнце
На Солнце произошло 15 вспышек

На Солнце зафиксировали 15 вспышек с начала суток

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Учёные зафиксировали уже 15 вспышек, произошедших на Солнце с начала суток, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
«
"С полуночи по московскому времени на Солнце произошло 15 вспышек, три из которых сильные, уровня M", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
Кроме того, показан видеоролик, где восемь вспышек происходят в области №4246.
Согласно приведенному графику, сильные вспышки произошли в 8.26, 12.19 и 16.12 мск.
Наука, В мире, Российская академия наук, вспышки на Солнце
 
 
