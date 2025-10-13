https://ria.ru/20251013/vspyshki-2048039091.html
На Солнце произошло 15 вспышек
Учёные зафиксировали уже 15 вспышек, произошедших на Солнце с начала суток, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РИА Новости, 13.10.2025
Вспышки, зафиксированные на Солнце
Учёные зафиксировали уже 15 вспышек, произошедших на Солнце с начала суток, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
С полуночи по московскому времени на Солнце произошло 15 вспышек, три из которых сильные, уровня M.
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Учёные зафиксировали уже 15 вспышек, произошедших на Солнце с начала суток, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"С полуночи по московскому времени на Солнце произошло 15 вспышек, три из которых сильные, уровня M", - говорится в сообщении в Telegram-канале
Кроме того, показан видеоролик, где восемь вспышек происходят в области №4246.
Согласно приведенному графику, сильные вспышки произошли в 8.26, 12.19 и 16.12 мск.