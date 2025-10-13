Рейтинг@Mail.ru
Российские военные поразили американский ЗРК Vampire на Сумском направлении
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:49 13.10.2025
Российские военные поразили американский ЗРК Vampire на Сумском направлении
Российские военные поразили американский ЗРК Vampire на Сумском направлении

ВС России поразили американский ЗРК Vampire в Сумской области

БПЛА-камикадзе Ланцет
БПЛА-камикадзе Ланцет - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
БПЛА-камикадзе Ланцет. Архивное фото
БПЛА-камикадзе Ланцет. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие барражирующим боеприпасом "Ланцет" поразили американский ЗРК Vampire, который ВСУ использовали на сумском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
"По выявленной цели был нанесен удар расчетом барражирующего боеприпаса "Ланцет" центра "Рубикон". Вследствие прямого попадания ЗРК противника загорелась. Оператор разведывательного БпЛА в режиме реального времени зафиксировал самопроизвольный пуск зенитной ракеты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе выполнения боевой задачи в глубоком тылу противника на сумском направлении расчет разведывательного беспилотника Zala центра "Рубикон" в 47 километрах от линии боевого соприкосновения обнаружил грузовик DAF ВСУ. На грузовике была установлена платформой зенитного ракетного комплекса VAMPIRE с многоцелевыми ракетами APKWS производства США.
Кроме того, МО РФ показало кадры поражения этого комплекса.
Уничтожение боеприпасом Ланцет радиолокационной станции ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Минобороны показало уничтожение украинской РЛС в Сумской области
26 августа 2024, 15:08
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
