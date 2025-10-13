Российские военные поразили американский ЗРК Vampire на Сумском направлении

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие барражирующим боеприпасом "Ланцет" поразили американский ЗРК Vampire, который ВСУ использовали на сумском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"По выявленной цели был нанесен удар расчетом барражирующего боеприпаса "Ланцет" центра "Рубикон". Вследствие прямого попадания ЗРК противника загорелась. Оператор разведывательного БпЛА в режиме реального времени зафиксировал самопроизвольный пуск зенитной ракеты", - говорится в сообщении.