Российские военные поразили американский ЗРК Vampire на Сумском направлении

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие барражирующим боеприпасом "Ланцет" поразили американский ЗРК Vampire, который ВСУ использовали на сумском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
"По выявленной цели был нанесен удар расчетом барражирующего боеприпаса "Ланцет" центра "Рубикон". Вследствие прямого попадания ЗРК противника загорелась. Оператор разведывательного БпЛА в режиме реального времени зафиксировал самопроизвольный пуск зенитной ракеты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе выполнения боевой задачи в глубоком тылу противника на сумском направлении расчет разведывательного беспилотника Zala центра "Рубикон" в 47 километрах от линии боевого соприкосновения обнаружил грузовик DAF ВСУ. На грузовике была установлена платформой зенитного ракетного комплекса VAMPIRE с многоцелевыми ракетами APKWS производства США.
Кроме того, МО РФ показало кадры поражения этого комплекса.
26 августа 2024, 15:08