Рейтинг@Mail.ru
Турмаршруты доступны туристам в кубанском Горячем Ключе этой осенью - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Краснодарский край
 
18:43 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/turmarshrut-2048034283.html
Турмаршруты доступны туристам в кубанском Горячем Ключе этой осенью
Турмаршруты доступны туристам в кубанском Горячем Ключе этой осенью - РИА Новости, 13.10.2025
Турмаршруты доступны туристам в кубанском Горячем Ключе этой осенью
Десять туристских маршрутов общей протяженностью 206,5 километра доступны туристам в кубанском Горячем Ключе осенью 2025 года, это прогулки к скалам, водопадам, РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T18:43:00+03:00
2025-10-13T18:43:00+03:00
краснодарский край
горячий ключ
русское географическое общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155019/73/1550197385_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_683611c8e1a6b8e4fe331e99c3821b24.jpg
https://ria.ru/20251007/gelendzhik-2046851028.html
https://ria.ru/20251013/programma-2048033039.html
горячий ключ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155019/73/1550197385_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_d519b622bcb94cc04835d4761a9f572b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горячий ключ, русское географическое общество
Краснодарский край, Горячий Ключ, Русское географическое общество
Турмаршруты доступны туристам в кубанском Горячем Ключе этой осенью

Десять турмаршрутов доступны туристам в кубанском Горячем Ключе этой осенью

© Depositphotos.com / vadimphoto1@gmail.comТуристы
Туристы - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Depositphotos.com / vadimphoto1@gmail.com
Туристы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 13 окт - РИА Новости. Десять туристских маршрутов общей протяженностью 206,5 километра доступны туристам в кубанском Горячем Ключе осенью 2025 года, это прогулки к скалам, водопадам, пещерам и ущельям, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации МО города Горячий ключ.
"По территории Горячего Ключа действуют 10 туристских маршрутов общей протяженностью 206,5 километра… Это прогулки по живописным местам города курорта и его окрестностям, которые включают в себя панорамы с видом на город и Кавказский хребет, водопады, пещеры и ущелья… Особую популярность по посещению имеют: терренкур по скале Спасения, Дантово ущелье, скала Зеркало, Каверзинские водопады, Фанагорийские и Богатырские пещеры, столб Мира, Аюкский и водопад Кесух, урочище Поднависла", - рассказали агентству в пресс-службе.
Вид на Тонкий мыс в Геленджике - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Экотропа и 12 тысяч саженцев пицундской сосны появились в Геленджике
7 октября, 14:57
Уточняется, что пешие тропы к объектам турпоказа обустроены и имеют маркировку.
Кроме того, в Горячем Ключе доступен маршрут на 87 километров, появившийся в рамках участия муниципалитета в проекте "Большая Кубанская тропа", предложенном краевым отделением Русского географического общества. Маршрут проходит по Псекупской долине в Горячем Ключе, рассказали в пресс-службе администрации. Еще одна туристическая тропа с 35 видами природных покрытий доступна туристам на территории местной фермы с альпаками, ее протяженность составляет более 500 метров.
Главные городские достопримечательности, как отмечается, сосредоточены в основном на территории санаторного парка и связаны с историей развития курорта. Для удобства отдыхающих в 2021 году здесь появился рекламно-информационный объект "Мобильный гид".
"Он представляет собой информационную панель, на которую нанесена карта санаторно-курортного парка, а по краям представлены 12 главных и самых интересных достопримечательностей города-курорта. Здесь же указан номер телефона, позвонив по которому можно услышать интересную информацию о скале Спасения, Дантовом ущелье, Иверской часовне, Источнике святителя Пантелеймона и других красотах города", - добавили в пресс-службе.
Звонки на "Мобильный гид" бесплатные, уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации муниципалитета.
Город Горячий Ключ в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
В Горячем Ключе Кубани действуют лечебно-оздоровительные программы
Вчера, 18:39
 
Краснодарский крайГорячий КлючРусское географическое общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала