Турмаршруты доступны туристам в кубанском Горячем Ключе этой осенью

КРАСНОДАР, 13 окт - РИА Новости. Десять туристских маршрутов общей протяженностью 206,5 километра доступны туристам в кубанском Горячем Ключе осенью 2025 года, это прогулки к скалам, водопадам, пещерам и ущельям, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации МО города Горячий ключ.

"По территории Горячего Ключа действуют 10 туристских маршрутов общей протяженностью 206,5 километра… Это прогулки по живописным местам города курорта и его окрестностям, которые включают в себя панорамы с видом на город и Кавказский хребет, водопады, пещеры и ущелья… Особую популярность по посещению имеют: терренкур по скале Спасения, Дантово ущелье, скала Зеркало, Каверзинские водопады, Фанагорийские и Богатырские пещеры, столб Мира, Аюкский и водопад Кесух, урочище Поднависла", - рассказали агентству в пресс-службе.

Уточняется, что пешие тропы к объектам турпоказа обустроены и имеют маркировку.

Кроме того, в Горячем Ключе доступен маршрут на 87 километров, появившийся в рамках участия муниципалитета в проекте "Большая Кубанская тропа", предложенном краевым отделением Русского географического общества. Маршрут проходит по Псекупской долине в Горячем Ключе, рассказали в пресс-службе администрации. Еще одна туристическая тропа с 35 видами природных покрытий доступна туристам на территории местной фермы с альпаками, ее протяженность составляет более 500 метров.

Главные городские достопримечательности, как отмечается, сосредоточены в основном на территории санаторного парка и связаны с историей развития курорта. Для удобства отдыхающих в 2021 году здесь появился рекламно-информационный объект "Мобильный гид".

"Он представляет собой информационную панель, на которую нанесена карта санаторно-курортного парка, а по краям представлены 12 главных и самых интересных достопримечательностей города-курорта. Здесь же указан номер телефона, позвонив по которому можно услышать интересную информацию о скале Спасения, Дантовом ущелье, Иверской часовне, Источнике святителя Пантелеймона и других красотах города", - добавили в пресс-службе.