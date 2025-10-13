https://ria.ru/20251013/turisty-2047882305.html
В Сочи ищут группу из восьми туристов
В Сочи ищут группу из восьми туристов - РИА Новости, 13.10.2025
В Сочи ищут группу из восьми туристов
Группа туристов из восьми человек оказалась отрезанной в горах в Сочи из-за подъема реки, сообщили в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T08:07:00+03:00
2025-10-13T08:07:00+03:00
2025-10-13T09:25:00+03:00
сочи
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951023300_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c0f177b3b338e6e6755a36a84855def7.jpg
https://ria.ru/20251013/parom-2047882067.html
сочи
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951023300_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_77f6454ebd853aa2f102389fd2ce684e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Сочи, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Сочи ищут группу из восьми туристов
В Сочи группа туристов оказалась отрезана от маршрута из-за подъема реки
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Группа туристов из восьми человек оказалась отрезанной в горах в Сочи из-за подъема реки, сообщили в пресс-службе МЧС.
"Во время перехода через реку Уруштен начался сильный подъем воды из-за продолжительных дождей. Река резко поднялась, отрезав группу от маршрута <…> Всего в группе восемь человек", — говорится в релизе.
В ведомстве добавили, что среди туристов есть дети 10 и 13 лет.
На поиски вылетел вертолет со спасателями.
Туристы направлялись по маршруту горнолыжный комплекс "Газпром" — Поляна пихтовая — лагерь Холодный — метеостанция "Джуга".