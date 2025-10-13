В Сочи ищут группу из восьми туристов

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Группа туристов из восьми человек оказалась отрезанной в горах в Сочи из-за подъема реки, сообщили в пресс-службе МЧС.

"Во время перехода через реку Уруштен начался сильный подъем воды из-за продолжительных дождей. Река резко поднялась, отрезав группу от маршрута <…> Всего в группе восемь человек", — говорится в релизе.

В ведомстве добавили, что среди туристов есть дети 10 и 13 лет.

На поиски вылетел вертолет со спасателями.