В Сочи ищут группу из восьми туристов - РИА Новости, 13.10.2025
08:07 13.10.2025 (обновлено: 09:25 13.10.2025)
В Сочи ищут группу из восьми туристов
В Сочи ищут группу из восьми туристов - РИА Новости, 13.10.2025
В Сочи ищут группу из восьми туристов
Группа туристов из восьми человек оказалась отрезанной в горах в Сочи из-за подъема реки, сообщили в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 13.10.2025
В Сочи ищут группу из восьми туристов

В Сочи группа туристов оказалась отрезана от маршрута из-за подъема реки

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Горы в Сочи
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Горы в Сочи. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Группа туристов из восьми человек оказалась отрезанной в горах в Сочи из-за подъема реки, сообщили в пресс-службе МЧС.
"Во время перехода через реку Уруштен начался сильный подъем воды из-за продолжительных дождей. Река резко поднялась, отрезав группу от маршрута <…> Всего в группе восемь человек", — говорится в релизе.
В ведомстве добавили, что среди туристов есть дети 10 и 13 лет.
На поиски вылетел вертолет со спасателями.
Туристы направлялись по маршруту горнолыжный комплекс "Газпром" — Поляна пихтовая — лагерь Холодный — метеостанция "Джуга".
