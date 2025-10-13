https://ria.ru/20251013/tramp-2047972104.html
Трамп заявил, что переговоры США с Ираном не являются проявлением слабости
РИА Новости. ТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ США О ПЕРЕГОВОРАХ С ИРАНОМ "НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОЯВЛЕНИЕМ СЛАБОСТИ", НО СТАНЕТ ДЛЯ ТЕГЕРАНА "ЛУЧШИМ РЕШЕНИЕМ В ЕГО ИСТОРИИ" РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T15:12:00+03:00
2025-10-13T15:12:00+03:00
2025-10-13T16:30:00+03:00
дональд трамп
Трамп заявил, что предложение США о переговорах с Ираном не проявление слабости