https://ria.ru/20251013/tramp-2047970456.html
Трамп заявил, что не верит в амбиции Ирана возобновить ядерную программу
Трамп заявил, что не верит в амбиции Ирана возобновить ядерную программу - РИА Новости, 13.10.2025
Трамп заявил, что не верит в амбиции Ирана возобновить ядерную программу
Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в сообщения о якобы амбициях Ирана возобновить свою ядерную программу. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T15:06:00+03:00
2025-10-13T15:06:00+03:00
2025-10-13T15:06:00+03:00
в мире
израиль
сша
иран
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047965910_0:224:3072:1952_1920x0_80_0_0_0c8c68afbf8595aa4d0230f72634e3b7.jpg
https://ria.ru/20251011/tramp-2047663122.html
израиль
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047965910_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_62c139bd32b24b188256d89d2b4ea2cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, иран, дональд трамп
В мире, Израиль, США, Иран, Дональд Трамп
Трамп заявил, что не верит в амбиции Ирана возобновить ядерную программу
Они хотят выжить. Трамп высказался о ядерной программе Ирана